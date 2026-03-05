Харви Уайнстийн отново се изправя пред съда за изнасилване

Бившият холивудски филмов продуцент Харви Уайнстийн се изправя отново на съд на 14 април в Манхатън по дело за изнасилване, по което съдебните заседатели не успяха да достигнат до присъда през юни миналата година, съобщи АФП, позовавайки се на изявление на неговия говорител в сряда.

Напрежението между съдебните заседатели по обвинението за изнасилване на изгряващата актриса Джесика Ман през 2013 г. накара председателстващия съдия да обяви процеса за невалиден, за да бъде разгледан отново на по-късна дата, пише БТА.

„Г-н Уайнстийн винаги е твърдял, че връзката е била по взаимно съгласие, и ние с нетърпение очакваме да представим отново доказателствата за това“, коментира в сряда неговият говорител Юда Енгелмайер. Той добави, че нито едно жури не е успяло да достигне до „единодушно решение“ по това обвинение.

Новият процес не отменя присъдата за виновност, постановена през юни 2025 г. за сексуално посегателство над бившата продуцентска асистентка Мириам Хейли, принудена да претърпи кунилингус през 2006 г. Тогава журито оправда основателя на студиата Miramax и по обвинението за подобно сексуално посегателство, извършено същата година срещу полската манекенка Кая Сокола.

Продуцент на безбройни хитове като „Криминале“ и „Влюбеният Шекспир“, Харви Уайнстийн беше осъден в Ню Йорк през 2020 г. на 23 години затвор за деянията си спрямо Мириам Хейли и Джесика Ман след процес, който символизираше победа за движението #АзСъщо срещу сексуалното насилие. Но през 2024 г. апелативният съд в Ню Йорк отмени този процес по процедурни причини.

73-годишният Харви Уайнстийн, който вече се придвижва с инвалидна количка, е зад решетките заради присъда от 16 години затвор за изнасилване в Калифорния, постановена през 2023 г.

Наскоро той преструктурира екипа си от адвокати, като за предстоящия процес нае услугите на Джейкъб Каплан, Марк Агнифило и Тени Герагос, които представляват или са представлявали Шон „Диди“ Кумс в процеса му за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, както и Луиджи Манджионе, обвинен в убийството на ръководител на застрахователна компания.

Неговият дългогодишен адвокат Артур Айдала се заема с обжалването по частта за сексуално насилие от делото.