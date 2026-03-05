Култови реквизити от "Хари Потър", сред които философският камък, бяха продадени за $90 000

Оригинални реквизити от филмовата поредица „Хари Потър“, сред които модел на Философския камък и Златния снич, бяха продадени за над 89 000 долара по време на търг, организиран от аукционната къща Ewbank’s Auctioneers.

Миниатюрният реквизит на Философския камък, използван в първия филм от поредицата през 2001 г., беше продаден за 19 116 долара – повече от два пъти над предварителната оценка, която варираше между 6 684 и 9 358 долара. Камъкът, с дължина около 7 сантиметра, е оригинален предмет, създаден за нуждите на снимачния процес.

Златният снич, също използван в първата част на поредицата, достигна цена от 10 427 долара, близо до горната граница на прогнозната му стойност.

Сред най-търсените предмети на търга бяха и няколко магически пръчки, използвани във филмите. Ръчно рисуваната Бъзова пръчка от „Хари Потър и Даровете на смъртта – част 1“ (2010) беше продадена за 7 299 долара при първоначална оценка между 2 005 и 4 010 долара. В сюжета на поредицата тя принадлежи на директора на „Хогуортс“ Албус Дъмбълдор до смъртта му, след което преминава в ръцете на Луциус Малфой, лорд Волдемор и в крайна сметка на самия Хари Потър.

Модел на пръчка от типа, използван от персонажа на Ралф Файнс – лорд Волдемор – във филма „Хари Потър и Огненият бокал“ (2005), беше продаден за 5 908 долара, надминавайки максималната оценка от 4 010 долара. Пръчка, използвана от Хари Потър в „Затворникът от Азкабан“ (2004), достигна същата цена.

Друга ръчно изработена пръчка на героя от същия филм, отличаваща се с дръжка с ефект на усукано дърво, беше продадена за 5 558 долара. Пръчка на професор Сивиръс Снейп от същата продукция, първоначално оценена между 1 337 и 2 674 долара, беше купена за 4 866 долара. За същата сума беше продаден и модел на пръчка, използвана от Рон Уизли в „Огненият бокал“.

Пръчка на Сириус Блек, използвана във филма „Орденът на феникса“ (2007) и украсена с гравирани символи, достигна цена от 3 476 долара. Реквизитна пръчка, изработена за актьора Джейсън Айзъкс в ролята на Луциус Малфой в „Даровете на смъртта – част 1“, също надмина очакванията, като беше продадена за 2 954 долара.

Сред останалите предмети от поредицата бяха и пръчка на Смъртожаден с дизайн на череп и змия от „Даровете на смъртта – част 1 и 2“, продадена за 2 259 долара, както и реквизити като програма от Световното първенство по куидич от „Огненият бокал“ и фрагмент от двупосочното огледало от „Даровете на смъртта – част 2“, който достигна цена от 3 476 долара.

Общо колекцията от предмети, свързани с „Хари Потър“, донесе 90 741 долара от общите приходи на търга, които достигнаха 318 157 долара. Колекцията е принадлежала на човек, работил във филмовата индустрия, и включва реквизити, събирани в продължение на около пет десетилетия.

Сред другите забележителни лотове в аукциона бяха шлем и щит на героя Капитан Америка, продадени съответно за 11 122 и 9 558 долара, както и реквизитен меч от филма „Конан Варварина“ (1984), използван от Арнолд Шварценегер, който достигна цена от 15 640 долара.

„Това беше една от най-успешните ни продажби досега и поредната от серия колекции на един собственик, събирани през годините от професионалисти във филмовата индустрия“, коментира Андрю Юбанк, партньор в Ewbank’s Auctioneers. По думите му особен интерес сред феновете на „Хари Потър“ е предизвикал фактът, че предлаганите предмети не са по-късни реплики, а оригинални реквизити, използвани по време на снимките.