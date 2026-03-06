МВР провежда Национално съвещание във връзка с предстоящия вот

МВР ще проведе Национално съвещание във връзка с предстоящите предсрочни парламентарни избори, предаде dariknews.bg.



Съвещанието ще се проведе в петък, 6 март, от 10 часа в сградата на Главна дирекция „Национална полиция“.

Ще присъстват политическото и професионалното ръководство на МВР, директорите на главни дирекции и административни, ОДМВР и СДВР.



От днес започва разяснителната кампания от Централната избирателна комисия (ЦИК), каза заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева на първия редовен брифинг, посветен на предстоящия на 19 април вот, съобщи БТА.



Матева обясни, че слоганът на кампанията е активен и избирателите могат да участват като посочат своята причина да гласуват на страниците на ЦИК във фейсбук или в инстаграм. Предложението, събрало най-много харесвания, ще бъде част от визията на ЦИК, каза Матева.



Избирателите в България



В рубриката на ЦИК „Избори за Народно събрание 19 април“ е публикуван броят на избирателите по предварителни избирателни списъци, както и адресите на избирателните секции. Предстои главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" да активира на тяхната интернет страница възможността всеки избирател да проверява в коя секция има право да гласува, каза Матева.



В същата секция за избирателите на интернет страницата на ЦИК от 7 март ще бъде активирана възможността всеки да извърши проверка дали фигурира в списъците за подкрепа на партия и коалиция за регистрация за участие в тези избори. Ако граждани се открият в списъци, които не са подписали, да подават сигнали и жалби в Комисията за защита на личните данни, а не в ЦИК, каза Росица Матева.



Избирателите в чужбина



Избирателите, които желаят да гласуват извън страната, могат да подават заявления за това. Те могат да бъдат подадени писмено чрез дипломатическите и консулските представителства или по електронен път на интернет страницата на ЦИК. Електронното подаване на заявление за гласуване ще бъде активирано тази нощ в 00:00 ч. Срокът за подаване на заявленията е до 24 март, каза Матева.



Местата и броят на секциите, които ще бъдат разкрити, ще станат известни на 28 март с решение на ЦИК, но то се прави по предложение на Министерството на външните работи чрез дипломатическите и консулските представителства, обясни Матева.



Машините за гласуване



Българската държава разполага с 12 837 машини. Никога на национални избори не са използвани едновременно повече от 10 хиляди машини, каза Матева. Разполагаме с достатъчен брой машини. Те се съхраняват в склада, в който са поставени още при закупуването. Това е частен склад, но е под охраната на Министерството на вътрешните работи. В склада могат да влизат само лица, които са предварително проверени от Министерството на вътрешните работи и от Държавна агенция „Национална сигурност“ и след разрешение на ЦИК, каза Росица Матева.



РИК и СИК



Назначени са всички 31 районни избирателни комисии (РИК). Само за две комисии беше постигнато съгласие при областните управители по време на консултациите, така че в останалата част, за останалите 29 комисии, ЦИК назначи служебно тези състави. Има подадени четири жалби срещу решение за назначаване на РИК – Русе, Пловдив – област, Търговище и Силистра. Очакваме решение от Върховния административен съд, каза Матева.



ЦИК определи, че броят на секционните избирателни комисии (СИК) ще бъде до девет, защото толкова са парламентарно представените партии и коалиции, които имат право на поне един член в СИК. Минималният брой на състава не може да бъде по-малко от пет, каза Матева.



В решението изрично е записано, че след назначаване на СИК в персоналния състав могат да настъпват промени само при наличието на условията от член 51, ал. 2 от Изборния кодекс – подаване на оставка, т.е. заявление от членовете на СИК, влизане в сила на присъда, поставяне под запрещение, изпадане в трайна невъзможност да извършат своята работа, каза Матева. Само при тези условия и в тези случаи РИК имат право да извършват замени в персоналния състав или в изборния ден, когато някой от членовете не се яви, заяви Матева.



Паравани за гласуване



ЦИК определи размерите на параваните. Вчера приехме решение, с което дадохме възможност за централизирана доставка от Министерския съвет или децентрализирана доставка от областни управители или от общински администрации. Решението от кого ще се доставят е на Министерския съвет. Той трябва да го вземе и да го каже – той ли ще достави централизирано параваните, ще обяви обществена поръчка, или областни управители, или общински администрации, каза още Росица Матева.



На 20 февруари служебният премиер Андрей Гюров и ръководството на ЦИК проведоха първа среща, посветена на предстоящите парламентарни избори, на която една от темите бяха именно параваните за гласуване. За подобряване на организацията много добре би било, ако имаме стандартен формат на параваните и те да бъдат осигурени централно, така че във всички секции да имаме едни и същи паравани, каза Андрей Гюров след срещата.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 1 Оценка 1 от 2 гласа.