Ромина Пауър разказва за връзката си с Ал Бано и трагедията с дъщеря им Иления

Ромина Пауър разказва открито за връзката си с Ал Бано и трагедията с мистериозното изчезване на дъщеря им Иления, пише tialoto.bg.

„Ако беше умряла, щях да го усетя“, казва днес певицата, която продължава да вярва, че детето ѝ е живо.

Певицата ще публикува мемоарите си в Италия, озаглавени Pensieri profondamente semplici. L'abbecedario della mia vita („Дълбоко прости мисли. Азбуката на моя живот“).

Най-голямото от четирите деца на двойката – Иления – е в неизвестност от 6 януари 1994 г. Тя изчезва на 24 години при мистериозни обстоятелства, докато посещава Ню Орлиънс, Луизиана. Обявена е за мъртва през декември 2014 г. по молба на баща ѝ.

През последните няколко месеца все повече известни личности публикуват мемоарите си. Последната биография, която се появи на пазара е на Ромина Пауър, озаглавена Pensieri profondamente semplici. L'abbecedario della mia vita – „Дълбоко прости мисли. Азбуката на моя живот“.

На страниците си певицата и актриса преглежда най-трудните и сложни моменти от живота си, като разглежда теми като болезненото изчезване на дъщеря ѝ и връзката ѝ с Ал Бано Каризи.

Ромина не е избрала датата на публикуване случайно – на 29 ноември ще се навършат 55 години от раждането на дъщеря ѝ Иления във Вила дел Росарио в Рим. За да отбележи издаването на мемоарите си, певицата даде интервю за престижния Corriere della Sera, в което представи някои от най-чувствителните пасажи от книгата си и обясни какво могат да очакват читателите. „Дойде време да дам моята страна на историята, без никой да ми приписва думи, които никога не съм изричала“, започна тя.

По време на интервюто за гореспоменатото издание тя призна, че след изчезването на дъщеря ѝ някои вестници са ѝ причинили големи страдания: „Ами, в Милано имаше вестник, наречен La Notte. На първа страница имаше огромно заглавие: „Иления е мъртва“. Без доказателства, без нищо. Но как трябва да се чувства една майка с надежда?“

Както самата певица признава, това, че дъщеря ѝ е била смятана за мъртва, не е било единственото нещо, което е трябвало да чуе или прочете: „Казаха също, че сме държали Иления скрита у дома, само за да получим публичност. Да не говорим за фалшивите истории за дъщеря ми: че е употребявала наркотици, че е решила да се хвърли сама в река Мисисипи. Но Иления беше любопитна, умна и беше само на един изпит от завършването на King's College. И можеше да плува. Никога не съм вярвала на историята на служителя на аквариума, който твърдеше, че я е видял да скача: описанието му не беше надеждно.“

Всъщност по време на интервюто, Ромина Пауър иска да разсее всички съмнения и да заяви ясно, че вярва, че дъщеря ѝ е все още жива: „Майката носи невидима пъпна връв с децата, които ражда: ако Иления беше починала, щях да го усетя. Нуждаем се от фондация за изчезналите момичета, за да им покажем, че не сме ги забравили, че продължаваме да се надяваме да ги видим отново и че никога не сме спирали да ги обичаме или търсим.“

Ромина подчертава и ролята на София Лорен след семейната трагедия: „Не мога да забравя обаждането ѝ. Тя се разплака; беше до мен като майка. Останахме в Ню Орлиънс почти месец, а след това Ал Бано настоя да се върне: имаше служебни ангажименти“, каза тя, преди да подчертае връзката на дъщеря си с брат ѝ: „Иления и Яри бяха много близки. Той отиде в Белиз в деня след като Иления си тръгна: искаше да я изненада. След това се връщаше в Луизиана няколко пъти, за да търси улики. Когато бяхме млади, винаги водехме децата на турнета. В Испания, през лятото, понякога спяхме под звездите, защото можеше да няма място в хотелите. А колата ни, която беше ван, се превърна в кемпер: някои спяха на покрива, други на капака или на седалките.“

В откровеното интервю тя говори и за Ал Бано и разкрива, че графикът на певеца е диктувал датата на сватбата им: „Ал Бано избра датата, защото това беше единственият му почивен ден през лятото.“ Ден, който тя не си спомня с особена умиление.