Антъни Хопкинс продава земята си в Калифорния, където изгоря имението му

Антъни Хопкинс е обявил за продажба два парцела в Калифорния, на които се намираше имението му - напълно унищожено при горските пожари в района на Лос Анджелис по-рано тази година. По информация на американски медии, носителят на „Оскар“, който е на 87 години, иска 6,4 милиона долара за двата съседни имота, опожарени по време на бедствието.

Актьорът, известен с ролята си в „Мълчанието на агнетата“, придобива имота на два етапа — през 2018 и 2019 година, като тогава заплаща общо 12,6 милиона долара (около 10 милиона паунда). След трагичната загуба той запазва спокойствие и философски поглед към случилото се. В интервю за вестник The Mirror Хопкинс заявява: „Докато всички се опитваме да се възстановим от опустошението, което тези пожари нанесоха, е важно да помним, че единственото, което носим със себе си, е любовта, която сме дали.“

Sir Anthony Hopkins' $6M California home burnt to the ground in LA fire.



The landscaping (shrubs and trees) on Hopkins' property was all that survived: Likely because it was watered on a regular basis. That said - authorities in California have a hell of a lot to answer for.… pic.twitter.com/iUMUrhcnU8 — Loraine Fraser🇨🇦🇬🇧🇮🇪🇫🇷 🇦🇺 🍏🍎 (@L_Geekhome) January 13, 2025

Не е първият път, когато актьорът се сблъсква с разрушителната сила на огъня. През ноември 2018 г. неговият дом в Малибу едва оцелява при пожара „Уулзи“, който унищожава съседния имот. Още през 2000 г. Хопкинс губи и къщата си в Лондон при друг пожар, докато се намира в Съединените щати.

Пожарите от януари тази година отнеха живота на десет души и принудиха хиляди жители на Лос Анджелис да напуснат домовете си. Сред най-тежко засегнатите беше кварталът „Пасифик Палисейдс“ - дом на редица известни личности. Парис Хилтън сподели, че е гледала в ефир как домът ѝ в Малибу изгаря до основи. „Да седиш с близките си и да гледаш как домът ти гори на живо по телевизията е преживяване, което никой не заслужава“, написа тя в социалната мрежа X (бивш Twitter), придружено от видео на разрушенията.

Актрисата Анна Фарис също изгуби имението си на стойност 5 милиона долара, закупено през 2019 г. Снимки от мястото показват, че сградата е напълно унищожена.

Сред засегнатите е и актьорът Майлс Телър, познат от „Топ Гън: Маверик“. Заедно със съпругата си Келий те купуват своя дом през 2023 г. за 7,5 милиона долара, но той също е унищожен.

Американският комик Юджийн Леви, звезда от „Американски пай“ и „Schitt’s Creek“, губи жилището си в същия район. По думите му, докато се опитвал да се евакуира, попаднал в задръстване и едва успял да напусне зоната преди разрастването на пожара. Леви закупува имота през 2006 г. за 3,9 милиона долара.

Сър Антъни Хопкинс, който е сред най-уважаваните британски актьори, живее в САЩ от началото на 2000-те години. След последните пожари той е заявил, че няма намерение да напуска страната, но ще се съсредоточи върху „по-тих и прост живот“, далеч от големите имения.

