Според съпругата на Антъни Хопинкс той може би има синдром на Аспергер

Съпругата на Антъни Хопкинс смята, че той може да има аутизъм, но той сподели, че не се притеснява от „етикети“. Кинолегендата даде интервю за The Sunday Times, в което разказа, че Стела Арояве веднъж е предположила, че той има разстройство на нервното развитие, пише nova.bg.

„Обсебен съм от числата. Обсебен съм от детайлите. Обичам всичко да е подредено. И да запомням. Стела го провери и каза: „Сигурно имаш синдром на Аспергер", каза Хопкинс пред британското издание.

„Не знаех за какво, по дяволите, говори тя“, каза Хопкинс за неофициалната диагноза на жена си. „Дори не мога да повярвам."

"Синдромът на Аспергер е медицинска диагноза, която сега попада в по-широкия обхват на разстройство от аутистичния спектър (РАС)“, сочи клиниката в Кливланд. РАС е неврологично и разстройство в развитието, което засяга начина, по който хората взаимодействат с другите, общуват, учат и се държат, съобщава Националният институт за психично здраве. Въпреки че разстройството от аутистичния спектър (РАС) може да бъде диагностицирано на всяка възраст, симптомите обикновено се появяват през първите две години от живота.

След като журналистка от Sunday Times, интервюирала Хопкинс, посочи, че диагноза, поставена в по-късен етап от живота, би могла да му донесе облекчение, актьорът сподели:

„Ами, предполагам, че съм циничен, защото всичко това са глупости. Разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност, обсесивно-компулсивно разстройство, синдром на Аспергер, бла, бла, бла. О, Боже, това се нарича живот. Това е просто да бъдеш човек - пълен с объркани мрежи, тайни и всичко, което носим в себе си. Пълен с недостатъци, мръсотия и лудост — това е човешкото състояние. Всички тези етикети… кой изобщо го е грижа? Но сега е на мода“.

Интервюто на Хопкинс за The Sunday Times идва по време на кампанията, свързана с предстоящите му мемоари, озаглавени „We Did OK, Kid“. В епизод от 25 октомври на подкаста на The New York Times – The Interview – ветеранът актьор размишлява върху борбата си с алкохола и си спомня точния момент, в който е осъзнал, че е алкохолик.

„Бях пиян и карах колата си тук, в Калифорния, в пълно затъмнение, без никаква представа накъде отивам, когато осъзнах, че съм можел да убия някого или себе си, което тогава не ме интересуваше“, спомня си актьорът, който през януари отбеляза 49 години трезвеност.

„Дойдох на себе си и казах на един мой бивш агент на това парти в Бевърли Хилс: "Имам нужда от помощ", споделя още той.

Друг момент, за който говори Хопкинс в мемоарите си е за тормоза, на който е бил подлаган в училище и по време на военната служба. На всичко това той е реагирал пасивно.

„Просто ги гледах втренчено и това ги побъркваше. Затваряш се в себе си и си мислиш: „Добре, не можеш да ме нараниш, нали?“

Това е била неговата „единствена защита" и в същото време сила - да каже "виждате ли, не ме интересува".

„Светът винаги е бил място на пълен смут. Но мисля, че ако продължим по този начин на омраза... сме мъртви", споделя кинолегендата.

„Никой няма право да има мнение. Никой не може да има различно мнение. И е лудост", допълва още той.

А за всички фенове кинолегендата - звездата продължава да публикува в Instagram видеа, в които танцува и се забавлява от сърце.