Актрисата Ейми Шумър се раздели със съпруга си след 7 години брак (СНИМКА)

Американската комедиантка и актриса Ейми Шумър обяви, че тя и съпругът ѝ, готвачът Крис Фишър, се разделят след седем години брак. Новината беше съобщена от самата Шумър в петък чрез публикация в социалните мрежи.

„Крис и аз взехме трудното решение да сложим край на брака си след седем години. Обичаме се много и ще продължим да се фокусираме върху отглеждането на сина ни. Молим за уважение към личното ни пространство“, написа с нотка ирония тя, имитирайки обичайните съобщения, които звездите публикуват, когато се случи нещо такова. Тя все пак поясни, че раздялата е по взаимно съгласие и ще продължават да се уважават. Комедийната звезда допълни, че раздялата им не се дължи на това, че е отслабнала значително и затова ще си търси по-секси мъж, нито пък заради това, че той е супер виртуозен готвач и също си търси по-готина жена.

Двамата сключиха брак през февруари 2018 г. в Малибу, Калифорния, а синът им се роди през май 2019 г.

Ейми Шумър и Крис Фишър неведнъж са работили заедно професионално. Те се появиха в кулинарното предаване на Food Network „Amy Schumer Learns to Cook“, както и в документалната поредица на HBO „Expecting Amy“, която проследяваше трудната бременност на актрисата. По-рано Шумър е споделяла, че сериалът ѝ „Life & Beth“ е вдъхновен от лични преживявания и отношенията ѝ с Фишър.

Пробивът на Шумър в киното дойде с филма „Тотал щета“ от 2015 г., режисиран от Джъд Апатоу. Оттогава тя утвърди позициите си с комедийни турнета и телевизионни комедийни специални програми. През настоящата година актрисата участва и е сред сценаристите на филма „Kinda Pregnant“, в който влиза в ролята на самотна жена, преструваща се на бременна.

Ейми Шумър е и активен глас по темата за ендометриозата – заболяване, заради което през 2021 г. ѝ беше извършена операция по отстраняване на матката и апендикса. В публични изяви тя е говорила и за здравословни усложнения, свързани с опити за отслабване. По-рано тази година тя разказа, че употребата на медикамента Ozempic ѝ е причинила силно гадене и продължително неразположение, като обясни, че има генетична предразположеност към подобни реакции. По-късно призна, че след прекратяването му е опитала друг медикамент от същия клас – Mounjaro.

През август актрисата разкри, че е претърпяла хирургична интервенция вследствие на стара травма от сърфиране, която е довела до сериозни болки в гърба. Тя съобщи за операцията чрез социалните мрежи, като уточни, че възстановяването ще бъде кратко. В същия период Шумър сподели и за инцидент по време на езда, случил се малко преди операцията.

Крис Фишър, носител на наградата „Джеймс Биърд“ за кулинарна книга през 2016 г. за „The Beetlebung Farm Cookbook“, и Шумър през последните месеци рядко са били виждани с брачните си халки. По-рано източници твърдяха, че двамата работят върху „обичайни брачни проблеми“, като в началото на месеца актрисата все още подчертаваше публично, че са женени.