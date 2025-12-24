Новини
Рождественско послание на Българския патриарх Даниил: Бог става човек!

24 Декември, 2025 19:40 362 4

  • патриарх даниил-
  • рождество христово

Христос се ражда! Нека да Го славим! - призова той

Рождественско послание на Българския патриарх Даниил: Бог става човек! - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Рождественско послание на Българския патриарх Даниил:

Христос се ражда! Нека да Го славим!

Обични в Родилия се Богомладенец братя и сестри,

С благоговение и удивление стоим пред великата тайна на Въплъщението на Сина Божий. „Днес се извършва чудно и преславно тайнство: обновява се природата, и Бог става човек“ (26 декември, самогласна, гл. 8).

Невидимият Бог приема човешки образ. Безпределният се повива в пелени. Онзи, Чийто престол е небето, се полага в ясли. Безгрешният се облича в човешката природа, повредена от греха, за да я освети и да я възвърне към райската ѝ чистота.

Бог дойде и ни намери – нас, изгубилите се в бездната на неверието и суетата, отчаянието, немощта, враждата, гибелта! Бог стана човек и изцери човека. Той ни показа кои сме – Христови люде, Божии чеда, небесени човеци! Той ни показа и пътя, който единствен води към Него, за да бъдем Негови чеда – пътя на смирената, искрена и жертвоготовна любов: „Нова заповед ви давам, да любите един другиго; както ви възлюбих, да любите и вие един другиго“ (Йоан 13: 34).

Христос е насъщната потребност за човека. Христос е смисълът на нашия живот. Христос е критерият на всички критерии. Христос е надежда на обезнадеждените, пътепоказател на изгубените, светлина в мрака, утеха за безутешните, правда за онеправданите, единение на разединените, единствено спасително бъдеще на човечеството. Христос е най-близкият ни Брат, Който е по-близко до нас от всички наши близки. Христос е по-близко до нашите сърца, отколкото сме ние самите (св. Николай Кавáсила). От Своята непосредствена близост и снизхождение към нас, Той ни призовава: „Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя; вземете Моето иго върху си и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си; (Мат. 11: 28, 29)

В дните на безпокойство и несигурност, вражди, войни и разединение, в които живеем, нека винаги се стремим в лицето на нашите братя и сестри да

откриваме Христовия образ, защото Христос Бог е с нас! Да ги обичаме с Христова любов, защото Той ни даде такъв пример. Да им прощаваме, както Христос прощава нашите безбройни прегрешения. Да проявяваме милосърдие, както Той проявява безкрайната Си щедрост спрямо нас. Да придобиваме мирен Христов дух за наше спасение и да послужим така за спасението на мнозина!

Нека Господ да благослови Новата 2026 година от Раждането Му по плът със Своята благост, да даде помирение на враждуващите, изцеление на страдащите, добра воля между човеците! По примера и молитвите на светиите, които празнуваме във всеки един ден на годината, Господ да пази нашия ум и сърце насочени към Него, за да имаме Неговото благословение във всичките ни дела! Да бъдем носители, свидетели и разпространители на Христовия мир!

Мирна, здрава и спасителна Нова 2026 година!

За много и благословени години!


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
