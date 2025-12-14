Пластичен хирург обясни на какво се дължи младежкия вид на Чарлийз Терон

Пластичният хирург д-р Кан, живеещ в Бевърли Хилс, САЩ, разкри тайната на младежкия вид и красота на южноафро-американската актриса и модел Чарлийз Терон, пише The Daily Mail.

Лекарят отбеляза липсата на бръчки при звездата, което той смята за изключително необичайно за жени на нейната възраст.

„Обикновено до 50-годишна възраст хората развиват бръчки около очите и устата, а може би дори и някои пигментни петна, но тя изглежда е избегнала всичко това – те са напълно изчезнали“, подчерта Кан.

Поради тази причина специалистът предположи, че Терон е претърпяла процедурата Halo – лазерна процедура за обновяване на лицето. „Възстановяването е много по-бързо, отколкото при традиционните лазери. Наистина е ефективно за стимулиране на растежа на нова кожа“, обясни той.

Освен това лекарят смята, че звездата използва пептидни серуми ежедневно и се подлага на процедури, които използват екзозоми.