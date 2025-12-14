Новини
Пластичен хирург обясни на какво се дължи младежкия вид на Чарлийз Терон

14 Декември, 2025 13:33 441 4

  • пластичен хирург-
  • пластична операция-
  • чарлийз терон-
  • актриса-
  • младежки вид-
  • подмладяване-
  • процедура

Лекарят смята, че актрисата се подлага на лазерни процедури за обновяване на кожата

Пластичен хирург обясни на какво се дължи младежкия вид на Чарлийз Терон - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Пластичният хирург д-р Кан, живеещ в Бевърли Хилс, САЩ, разкри тайната на младежкия вид и красота на южноафро-американската актриса и модел Чарлийз Терон, пише The Daily Mail.

Лекарят отбеляза липсата на бръчки при звездата, което той смята за изключително необичайно за жени на нейната възраст.

„Обикновено до 50-годишна възраст хората развиват бръчки около очите и устата, а може би дори и някои пигментни петна, но тя изглежда е избегнала всичко това – те са напълно изчезнали“, подчерта Кан.

Поради тази причина специалистът предположи, че Терон е претърпяла процедурата Halo – лазерна процедура за обновяване на лицето. „Възстановяването е много по-бързо, отколкото при традиционните лазери. Наистина е ефективно за стимулиране на растежа на нова кожа“, обясни той.

Освен това лекарят смята, че звездата използва пептидни серуми ежедневно и се подлага на процедури, които използват екзозоми.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор
    "южноафро-американската актриса"
    Елка, ти ме хвърли в невероятни размисли и страсти за произхода на мадамата.🤣🤣🤣

    13:35 14.12.2025

  • 2 Добър хирург

    6 0 Отговор
    Хубава е, защото е имала лек туниниг, а не да си сложи патешка човка, кравешко виме и конски задник.

    13:36 14.12.2025

  • 3 Без

    3 1 Отговор
    Неуважение към жените, всички които знам че обичат да си слагат бял компрес на лицето, имат много хубава и сивеща кожа и младолико излъчване.

    13:38 14.12.2025

  • 4 да уточним

    0 0 Отговор
    А мазната коса- на нередовно миене...

    13:43 14.12.2025