Дженифър Анистън посочи как тренира, за да запази младежкия си вид

На 56 години Дженифър Анистън е стабилен пример в Холивуд за завидна дисциплина и отдаденост на здравето и добрия вид, без да се изпада в крайности. Актрисата, добила световна популярност с ролята си на Рейчъл Грийн в сериала „Приятели“, от години е обект на интерес не само заради кариерата си, но и заради начина, по който поддържа тялото си в отлична кондиция.

В последни интервюта за американски и британски издания Дженифър Анистън отново подчертава, че ключът за нея не е в крайни режими или бързи решения, а в системното изграждане на мускулна сила. „Мускулите са най-доброто средство срещу стареенето. Те поддържат енергията, увереността и издръжливостта ми“, коментира актрисата, която от години работи с професионални треньори и физиотерапевти.

Специалисти по фитнес и здраве, цитирани от списание Hello! и от издания като Women’s Health, обясняват, че с напредването на възрастта човешкото тяло естествено губи мускулна маса – процес, известен като саркопения. По данни на медицински публикации след 40-годишна възраст загубата може да достига между 3 и 8 процента на десетилетие, ако не се противодейства с целенасочени упражнения. Това увеличава риска от слабост, нарушен баланс и травми.

Личният треньор Шакира Акабуси посочва, че подходът, който Дженифър Анистън следва от години, е в пълно съответствие със съвременните препоръки. Той включва комбинация от тренировки със съпротивление и упражнения със собствено тегло, които едновременно укрепват мускулите и поддържат костната плътност. Именно този тип натоварване стимулира тялото да се възстановява и да става по-силно, вместо постепенно да губи функционалност.

Друг фитнес експерт, Кейт Роу-Хам, допълва, че две до три силови тренировки седмично са достатъчни, за да се постигнат осезаеми ползи в дългосрочен план. Сред тях са по-добър метаболитен контрол, по-здрава сърдечносъдова система и по-нисък риск от падания и хронични болки. Подобен режим, по думите ѝ, е особено ефективен за жени в зряла възраст.

Самата Дженифър Анистън неведнъж е подчертавала, че избягва крайности и залага на постоянство. В интервюта за People и Men’s Health тя е споделяла, че тренировките са част от начина ѝ на живот, а не средство за постигане на краткосрочен визуален ефект.