Първата американска милиардерка купи акции в уелски футболен клуб

Американската милиардерка Марта Стюарт е поредната световна знаменитост, която се присъединява към собствениците на уелския футболен клуб Суонзи Сити.

84-годишната бизнесдама, която е първата жена в САЩ, натрупала състояние от над един милиард долара със собствен труд, придоби миноритарен дял в клуба. Тя следва стъпките на своя близък приятел – рапъра Снуп Дог, и плеймейкъра на Милан Лука Модрич, които вече са част от инвестиционната група на „лебедите“.

Стюарт присъства на живо по време на победата на Суонзи над Рексъм с 2:1 миналия петък. Тя е била специален гост на клуба, а преживяването на стадиона е затвърдило желанието ѝ да стане част от проекта.

„Изключително сме щастливи да приветстваме Марта на борда. Тя е изградила дълга и успешна кариера като водещ експерт в лайфстайл индустрията на Америка. Знаем, че емоцията от мача в петък вечер само увеличи нейния ентусиазъм за бъдещето на Суонзи Сити“, написаха от клуба, обявявайки новината.

Привличането на популярни личности е част от стратегията на мажоритарните собственици за повишаване на глобалния имидж на клуба. Целта е генериране на по-големи приходи, които впоследствие да бъдат инвестирани в отбора, спазвайки правилата за финансова устойчивост.