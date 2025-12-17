Джулия Робъртс изуми мрежата с младежкия си вид без грим (СНИМКА)

Актрисата Джулия Робъртс публикува в социалните мрежи снимка без грим, която предизвика фурор сред хилядите фенове на звездата. 58-годишната носителка на „Оскар“ сподели в Instagram фотос, на който позира с книгата Natura Sacra на своя приятел и фотограф Алекси Любомирски.

На кадъра Джулия Робъртс е облечена в сива кашмирена риза с копчета и държи обемния албум до гърдите си. Косата ѝ е пусната свободно, разделена по средата и оформена в леки вълни. Снимката, направена без видим грим, напомня на външния вид на актрисата от началото на 2000-те години, когато тя се утвърди с ролята си в „Ерин Брокович“.

Публикацията идва в период, в който Робъртс приключва промоционалната обиколка около новия си филм After The Hunt. По време на медийните си изяви актрисата отново заложи на визии, вдъхновени от мъжкия гардероб – стил, който тя превърна в своя запазена марка още през 90-те години.

Сред по-скорошните ѝ публични появи са лилав костюм на точки за наградите Gotham, класически сив костюм в предаването „The Late Show with Stephen Colbert“, както и черен оувърсайз блейзър с панталон по време на Седмицата на модата в Ню Йорк. На филмовия фестивал във Венеция Робъртс се появи с дънки, жълта риза и тъмносин блейзър – визия, която беше повторена два дни по-късно от Аманда Сейфрид, също клиент на дългогодишната стилистка на Робъртс Елизабет Стюарт.