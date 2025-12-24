Новини
Спорт »
Световен футбол »
Цвети Пиронкова поздрави феновете си по повод коледните празници

Цвети Пиронкова поздрави феновете си по повод коледните празници

24 Декември, 2025 20:00 673 2

  • цветана пиронкова-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт

Нека тази Бъдни вечер донесе в дома ви топлина, светлина и обич

Цвети Пиронкова поздрави феновете си по повод коледните празници - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившата първа ракета на България – Цветана Пиронкова, поздрави последователите си по повод коледните празници.

Цвети публикува серия от снимки пред коледната елха и написа: „Нека тази Бъдни вечер донесе в дома ви топлина, светлина и обич.“

Пиронкова има над 253 хил. последователи във “Фейсбук“.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    1 0 Отговор
    В днешни времена сме забравили за Истината на Торта с която ние Българите покриваме Земята.
    - Бабо, защо дядо Коледа няма деца?
    - Защото топките му са на елхата.
    Така е понеже забравихме, че след Блазилий дойде крал на име Колад в годината на сътворението на Света 4745/763 преди Хр./ И Колад пожела да бъде Бог и да му се кланят като Бог, а не като крал. И роди двама сина: името на първия бе Болг или Бог; и когато се роди първият му син Болг, заповяда на народа си по цялата земя да тържествува, сиреч да празнува в месец декември 24 ден – да ядат и да пият и да пеят песни – сиреч „Болг се роди Коладе, тази вечер, Коладе”. И от тогава народът на Колад, приел името Божествен Народ – Българи. След Болг, се роди втори син Брем. След като пораснали двамата братя Болг и Брем, Брем взел част от народа Български и основал град Бремен. Болг се замислил и казал: „Моят брат Брем изпълни своята Цел” и аз също трябва да изпълня своята „Цел”! Болг взел част от Българския народ, живущ по Балканите, заедно с жените и децата и с лотки преплували през Бяло и Средиземни море и отишли на острова и понеже изпълнил своята Цел, се нарекли Целти – Келти. Затова в днешна Ирландия, в тяхната Сага – История пише, че Кинг Болг е основателя на Ирландия. Не случайно в днешни времена само в Шотландия и България свирят на гайди от овчи кожи!

    20:04 24.12.2025

  • 2 Ироничен

    1 0 Отговор
    Бях забравил за нея, но не съм и длъжен да я помня. Нека е жива и здрава, успехи във всичко!

    21:25 24.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ