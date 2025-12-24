Цвети Пиронкова поздрави феновете си по повод коледните празници

Бившата първа ракета на България – Цветана Пиронкова, поздрави последователите си по повод коледните празници.
Цвети публикува серия от снимки пред коледната елха и написа: „Нека тази Бъдни вечер донесе в дома ви топлина, светлина и обич.“
Пиронкова има над 253 хил. последователи във “Фейсбук“.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
- Бабо, защо дядо Коледа няма деца?
- Защото топките му са на елхата.
Така е понеже забравихме, че след Блазилий дойде крал на име Колад в годината на сътворението на Света 4745/763 преди Хр./ И Колад пожела да бъде Бог и да му се кланят като Бог, а не като крал. И роди двама сина: името на първия бе Болг или Бог; и когато се роди първият му син Болг, заповяда на народа си по цялата земя да тържествува, сиреч да празнува в месец декември 24 ден – да ядат и да пият и да пеят песни – сиреч „Болг се роди Коладе, тази вечер, Коладе”. И от тогава народът на Колад, приел името Божествен Народ – Българи. След Болг, се роди втори син Брем. След като пораснали двамата братя Болг и Брем, Брем взел част от народа Български и основал град Бремен. Болг се замислил и казал: „Моят брат Брем изпълни своята Цел” и аз също трябва да изпълня своята „Цел”! Болг взел част от Българския народ, живущ по Балканите, заедно с жените и децата и с лотки преплували през Бяло и Средиземни море и отишли на острова и понеже изпълнил своята Цел, се нарекли Целти – Келти. Затова в днешна Ирландия, в тяхната Сага – История пише, че Кинг Болг е основателя на Ирландия. Не случайно в днешни времена само в Шотландия и България свирят на гайди от овчи кожи!
20:04 24.12.2025
2 Ироничен
21:25 24.12.2025