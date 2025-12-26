Никита Михалков: Плановете ми за новата година? Надявам се да лекувам махмурлук на 1 януари

Режисьорът Никита Михалков коментира възстановяването от махмурлук в разговор с журналиста Александър Юнашев в неговия Telegram канал.

„Всеки обикновено се лекува от махмурлук на 1 януари. Надявам се и аз да го направя“, каза Михалков за плановете си за периода след Нова година.

Според Михалков, вариантите за лечение на махмурлук зависят от това какво е пил човек предната вечер, кога е станал и колко време е прекарал на масата.

„Но най-важното е да се предотврати превръщането на махмурлука в нова вълна - това е най-трудната част. Но трябва да се издържи“, засмя се 80-годишният кинотворец.