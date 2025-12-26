Никита Михалков: Плановете ми за новата година? Надявам се да лекувам махмурлук на 1 януари

Режисьорът Никита Михалков коментира възстановяването от махмурлук в разговор с журналиста Александър Юнашев в неговия Telegram канал.
„Всеки обикновено се лекува от махмурлук на 1 януари. Надявам се и аз да го направя“, каза Михалков за плановете си за периода след Нова година.
Според Михалков, вариантите за лечение на махмурлук зависят от това какво е пил човек предната вечер, кога е станал и колко време е прекарал на масата.
„Но най-важното е да се предотврати превръщането на махмурлука в нова вълна - това е най-трудната част. Но трябва да се издържи“, засмя се 80-годишният кинотворец.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 От опит знам
Коментиран от #7
18:29 26.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Аз казах
Коментиран от #6
18:56 26.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Бау
До коментар #3 от "Аз казах":Те поне ще са оправдани за правописа с
махмОрлука
19:01 26.12.2025
7 Биско Чекмеджето
До коментар #1 от "От опит знам":Не си прав колега. Като на арменско гости - три спанета и три ср@нета. С по-малко не се получава.
19:04 26.12.2025
8 Шарли Ебдо
19:25 26.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 нннн
19:38 26.12.2025