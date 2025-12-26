Новини
Никита Михалков: Плановете ми за новата година? Надявам се да лекувам махмурлук на 1 януари

26 Декември, 2025 18:19, обновена 26 Декември, 2025 18:26 871 10

  • никита михалков-
  • режисьор-
  • махмурлук

Важно е да издържим и да не предизвикаме нова вълна, посочи през смях режисьорът

Никита Михалков: Плановете ми за новата година? Надявам се да лекувам махмурлук на 1 януари - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Режисьорът Никита Михалков коментира възстановяването от махмурлук в разговор с журналиста Александър Юнашев в неговия Telegram канал.

„Всеки обикновено се лекува от махмурлук на 1 януари. Надявам се и аз да го направя“, каза Михалков за плановете си за периода след Нова година.

Според Михалков, вариантите за лечение на махмурлук зависят от това какво е пил човек предната вечер, кога е станал и колко време е прекарал на масата.

„Но най-важното е да се предотврати превръщането на махмурлука в нова вълна - това е най-трудната част. Но трябва да се издържи“, засмя се 80-годишният кинотворец.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 11 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 От опит знам

    10 1 Отговор
    Махмурлук се лекува с две спанета и две сРанета.

    Коментиран от #7

    18:29 26.12.2025

  • 3 Аз казах

    5 9 Отговор
    Няма сила на земята,която да излекува руснаците от махморлук.При тях,пиенето и махморлука са генетично заложени рефлекси,а картината е клинична.

    Коментиран от #6

    18:56 26.12.2025

  • 6 Бау

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Аз казах":

    Те поне ще са оправдани за правописа с
    махмОрлука

    19:01 26.12.2025

  • 7 Биско Чекмеджето

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "От опит знам":

    Не си прав колега. Като на арменско гости - три спанета и три ср@нета. С по-малко не се получава.

    19:04 26.12.2025

  • 8 Шарли Ебдо

    1 3 Отговор
    Читав режисьор, но се опозори,стана путинист

    19:25 26.12.2025

  • 10 нннн

    0 0 Отговор
    Чешит!

    19:38 26.12.2025