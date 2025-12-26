Певицата Лили Алън се лекува от пристрастяване към шопинга година след развода си

Популярната американска певица Лили Алън призна, че е потърсила лечение за пристрастяването си към пазаруването, пише Daily Mail.
„Пазарувам като луда, сякаш съм милиардер“, казва 40-годишната звезда.
Алън казва, че е решила да потърси лечение, след като многократно е купувала скъпи коли, чанти и пръстени с диамант и изумруд.
През последните четири месеца тя се подлага на терапия за десенсибилизация с очни движения (EMDR), за да се справи с навиците си на харчене.
Според Британската асоциация за консултиране и психотерапия, EMDR помага на хората да се излекуват от минали преживявания, които влияят на психичното им здраве и благополучие, и да обработват негативни образи, емоции, вярвания и телесни усещания, свързани с травматични спомени.
Алън заяви, че животът ѝ се е променил, откакто е посетила лекар.
В края на 2024 г. Лили Алън се раздели с 50-годишния си съпруг, актьора от „Stranger Things“ Дейвид Харбър. След това актрисата Мили Боби Браун го обвини, че я е тормозил на снимачната площадка на сериала.
