Певицата Лили Алън се лекува от пристрастяване към шопинга година след развода си

26 Декември, 2025 15:54, обновена 26 Декември, 2025 16:02

Пазарувам като луда, сякаш съм милиардер, коментира американката

Певицата Лили Алън се лекува от пристрастяване към шопинга година след развода си - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Популярната американска певица Лили Алън призна, че е потърсила лечение за пристрастяването си към пазаруването, пише Daily Mail.

„Пазарувам като луда, сякаш съм милиардер“, казва 40-годишната звезда.

Алън казва, че е решила да потърси лечение, след като многократно е купувала скъпи коли, чанти и пръстени с диамант и изумруд.

През последните четири месеца тя се подлага на терапия за десенсибилизация с очни движения (EMDR), за да се справи с навиците си на харчене.

Според Британската асоциация за консултиране и психотерапия, EMDR помага на хората да се излекуват от минали преживявания, които влияят на психичното им здраве и благополучие, и да обработват негативни образи, емоции, вярвания и телесни усещания, свързани с травматични спомени.

Алън заяви, че животът ѝ се е променил, откакто е посетила лекар.

В края на 2024 г. Лили Алън се раздели с 50-годишния си съпруг, актьора от „Stranger Things“ Дейвид Харбър. След това актрисата Мили Боби Браун го обвини, че я е тормозил на снимачната площадка на сериала.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яла бебо да поживееш в мездра

    2 0 Отговор
    Или елхово и ше се оправиш

    16:05 26.12.2025

  • 2 Факт

    0 0 Отговор
    Ако има свободно време, ще се отърве от това!

    16:05 26.12.2025

  • 3 Нот феър

    1 2 Отговор
    Както се пее в една от песните и. Когато се качиш на горния етаж.

    Коментиран от #8

    16:06 26.12.2025

  • 4 ама лилито е британка

    0 2 Отговор
    да знаете.

    16:09 26.12.2025

  • 5 ООрана държава

    0 1 Отговор
    Аууу горката, жива да я ожалиш....

    16:10 26.12.2025

  • 6 барем жалната не

    1 2 Отговор
    се лекува от пристрастяване към разнообразни взискателни мъже след развода си

    16:10 26.12.2025

  • 7 Шопо

    0 1 Отговор
    Що, кво ни е, бе?! Много сме си убави!

    16:10 26.12.2025

  • 8 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Нот феър":

    Нали трябва да се подслушва долния етаж!

    16:15 26.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ванк0-1

    3 0 Отговор
    Ела във Видин със заплата 1000лв,пъ пазарувай колкото щеш,да видиш как бързо ще почнеш да цениш квото имаш и ще се излекуваш,да ти имам проблемите.

    16:30 26.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.