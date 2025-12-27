В интервю за Axios, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп трябва лично да посети страната, за да изложи ползите от мирния план, който е очертал за разрешаване на конфликта с Русия.

Украинският лидер заяви, че на предстояща среща с Тръмп възнамерява да се споразумее за „рамка“ за прекратяване на конфликта с Русия. Зеленски заяви готовността си да представи мирния план на референдум, ако Москва се съгласи на прекратяване на огъня за поне 60 дни.

„Зеленски потвърди, че специалният пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зетят на американския президент Джаред Къшнър са готови да посетят Украйна, за да изложат преимуществата на сделката. Той предложи самият Тръмп да посети Украйна, за да покаже това“, съобщава Axios.

Преди това политологът Андрей Кортунов заяви, че Володимир Зеленски възнамерява да пътува до САЩ за разговори, за да си осигури подкрепата на президента на САЩ Доналд Тръмп. Той предположи, че Зеленски възнамерява да „консолидира промените, които се появиха в позицията на САЩ по време на прехода от първоначалния план от 28 точки към плана от 20 точки“. Киев смята, че позицията на Белия дом „еволюира“ в посока, благоприятна за Украйна, и това трябва да бъде затвърдено на срещата.