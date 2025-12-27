Зеленски покани Тръмп в Украйна, за да изложи ползите от мирния си план

В интервю за Axios, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп трябва лично да посети страната, за да изложи ползите от мирния план, който е очертал за разрешаване на конфликта с Русия.
Украинският лидер заяви, че на предстояща среща с Тръмп възнамерява да се споразумее за „рамка“ за прекратяване на конфликта с Русия. Зеленски заяви готовността си да представи мирния план на референдум, ако Москва се съгласи на прекратяване на огъня за поне 60 дни.
„Зеленски потвърди, че специалният пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зетят на американския президент Джаред Къшнър са готови да посетят Украйна, за да изложат преимуществата на сделката. Той предложи самият Тръмп да посети Украйна, за да покаже това“, съобщава Axios.
Преди това политологът Андрей Кортунов заяви, че Володимир Зеленски възнамерява да пътува до САЩ за разговори, за да си осигури подкрепата на президента на САЩ Доналд Тръмп. Той предположи, че Зеленски възнамерява да „консолидира промените, които се появиха в позицията на САЩ по време на прехода от първоначалния план от 28 точки към плана от 20 точки“. Киев смята, че позицията на Белия дом „еволюира“ в посока, благоприятна за Украйна, и това трябва да бъде затвърдено на срещата.
1 Глу..
09:05 27.12.2025
2 Айдяя
Отивайте на лекар и спрете да се мъчите - журналисти от вас не става.
09:06 27.12.2025
3 Пич
09:06 27.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 стоян георгиев
09:13 27.12.2025
6 Ко стана с плана за
Коментиран от #12, #13
09:13 27.12.2025
7 интересно
09:14 27.12.2025
8 Ха ха ха ха
09:14 27.12.2025
9 Що му ходят по акъла на наркомана
09:14 27.12.2025
10 Гост
09:14 27.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Добър въпрос
До коментар #6 от "Ко стана с плана за":Вече е 20 точков….ама от кафяви точки и запетаи ха ха ха
09:16 27.12.2025
13 Ами
До коментар #6 от "Ко стана с плана за":Нави го на руло и смърка дрога с него !
09:17 27.12.2025
14 Зелен пор
09:17 27.12.2025
15 Сам
Коментиран от #33
09:17 27.12.2025
16 С две думи
09:18 27.12.2025
17 Хаха
09:19 27.12.2025
18 Хи хи
09:19 27.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Америка,ЕС и зеления
09:21 27.12.2025
21 Зеля
09:22 27.12.2025
22 Христо
09:22 27.12.2025
23 Зеленски
Пък после ще обвиним Путин! Медиите ме обичат и ще свършат останалото!
А и за Путин отправих Коледни молби- нищо, че не съм християнин, което е повече от очевидно!
Коментиран от #31
09:22 27.12.2025
24 Ааааа не
09:23 27.12.2025
25 ?????
Да се порадваме за Зеленски и поредното му поставяне на мястото му..
09:24 27.12.2025
26 нннн
09:28 27.12.2025
27 Тръмп дава последен шанс
09:28 27.12.2025
28 Ццц
09:29 27.12.2025
29 Тръмп
09:31 27.12.2025
30 бесния
09:32 27.12.2025
31 Явно играта загрубя
До коментар #23 от "Зеленски":Не само Тръмп не трябва да отива, но и никой да не праща там.
Ако Зеленото не е просто изперкало, значи британското разузнаване нещо крои
09:33 27.12.2025
32 Хохо Бохо
09:35 27.12.2025
33 хмм
До коментар #15 от "Сам":Ако го оставят да отиде сам, нищо чудно да чуем новогодишно слово на Зеленски от Белия дом, в което уведомява украинците, че подава оставка и става невъзвращенец. Възможно е да получи гаранции за физическото си оцеляване и финансово благополучие от САЩ по програмата за защитени свидетели 🤣 Това е много вероятен сценарий, защото руснаците не желаят да сключат мирен договор с нелегитимен президент на Украйна.
09:38 27.12.2025
34 КОРИМПИРАНИ МЕНТЕ Ф А К.Т.И
09:42 27.12.2025
35 Тома
09:45 27.12.2025
36 Гост
09:46 27.12.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Аврам
09:51 27.12.2025
39 Той
Няма такъв безпардонен цирков клоун.
09:52 27.12.2025
40 Николай
09:52 27.12.2025
41 Обективни истини
09:52 27.12.2025
42 Ха-ха-ха-ха
09:53 27.12.2025
43 Теодор
09:53 27.12.2025
44 Пацифист
09:53 27.12.2025
45 Георгиев
09:53 27.12.2025
46 az СВО Победа 80
От Укренерго заявиха, че в града вече не действат никакви графици за спиране и пестене на електричеството.
Киев преминава на "фантомни включвания" на тока. Т.е. никой не може да каже кога и къде в града ще има захранване.... 🤣
Коментиран от #49, #51
09:54 27.12.2025
47 Бисквитена торта
09:54 27.12.2025
48 Рубен Бастинело
09:54 27.12.2025
49 az СВО Победа 80
До коментар #46 от "az СВО Победа 80":Це Европа!
🤣🤣🤣
Коментиран от #54
09:55 27.12.2025
50 Вертоломей
къде ми е килима и потника голям
09:56 27.12.2025
51 Бухал,
До коментар #46 от "az СВО Победа 80":Откриха ли генерала дето бе награден че уж освободил Купянск?
09:56 27.12.2025
52 Лъвско сърце
09:57 27.12.2025
53 Джими
Коментиран от #55
09:57 27.12.2025
54 Ами не е като
До коментар #49 от "az СВО Победа 80":Северна Папуа Нова Гвинея и европейците не живеят като външниклозетниците.
09:58 27.12.2025
55 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #53 от "Джими":Клепар,днес кой се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря за вниманието!
09:59 27.12.2025
56 Копейкиииии
После ставате €вропейци или палите подметките да освобождавате Краснонасранск.
10:02 27.12.2025
57 Kaлпазанин
10:26 27.12.2025
58 Копейки не се напъвайте.
Аре сега разкарайте се и не ми разтягайте локуми.Една шепа сте.
Коментиран от #61
10:32 27.12.2025
59 Жид
10:35 27.12.2025
60 защо
10:38 27.12.2025
61 Фифи Перото
До коментар #58 от "Копейки не се напъвайте.":Познавам те от гей парада... Ще те изпапкам 💕
10:38 27.12.2025
62 ...не било пудра захар
10:40 27.12.2025