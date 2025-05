Съдебен спор разтърси турнето на Бионсе (СНИМКИ)

Световната суперзвезда Бионсе се изправя пред правни предизвикателства, свързани с нейното турне "Cowboy Carter", след като Sphere Entertainment Group, собственик на емблематичната арена Sphere в Лас Вегас, изпрати писмо за прекратяване и въздържане до нейната продуцентска компания Parkwood Entertainment. Причината е използването на визуален сегмент в концертите, в който Бионсе, изобразена в гигантски размери, "взима" и "играе" с дигитално изображение на арената Sphere. Този клип предизвика спекулации за възможна резиденция на певицата в съоръжението, което не се реализира след неуспешни преговори между двете страни.

Beyoncé has received a cease-and-desist letter from the owner of the Las Vegas Sphere over a clip of her holding the venue in her ‘COWBOY CARTER’ tour visuals.



