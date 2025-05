Камала Харис с изненадваща поява на Met Gala

Бившият вицепрезидент на САЩ Камала Харис направи изненадваща поява на Met Gala в Ню Йорк, заедно със съпруга си Дъг Емхоф, демонстрирайки елегантност и стил. Двойката пропусна червения килим, но въпреки това Харис не остана незабелязана – тя блестеше в изработена по поръчка черно-бяла рокля на Off-White с асиметричен силует, дълъг шал и наметало, символизиращи вечната елегантност.

По информация от говорител на Харис, тя е била лично поканена от главната редакторка на Vogue и съпредседател на Met Gala — Анна Уинтур. Това е първата ѝ поява на модното събитие, но далеч не първото ѝ участие в културни инициативи с обществена тежест. От изборната ѝ загуба през ноември, Харис е направила ограничен брой публични изяви, като последните включват речи на конференцията Leading Women Defined и благотворителната вечер Emerge Gala, насочена към подкрепа на жени в политиката.

„Вместо администрация, която се стреми към най-висшите идеали на Америка, днес ставаме свидетели на тяхното пълно отричане,“ заяви Харис по време на Emerge Gala, остро критикувайки първите 100 дни от управлението на президента Тръмп.

По време на мандата си, Камала Харис често използваше модата като инструмент за послания – от емблематичния бял костюм в чест на суфражетките до по-лежерната си визия с Converse и черно сако за корицата на Vogue, заснета от Тайлер Мичъл. През 2024 г. тя се появи на Демократичния национален конгрес в костюм на Chloé, възприеман като закачлива препратка към Барак Обама.

На тазгодишния Met Gala Харис отдаде почит на темата на изложбата на Института по костюми – “Superfine: Tailoring Black Style”. Експозицията изследва богатата и често пренебрегвана история на черния дендизъм, вдъхновена от влиятелната книга на Моника Л. Милър “Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity”.

“The true core of dandyism is rooted in confidence and strength. No one exemplifies these more than Kamala D. Harris—someone who’s overcome adversity and continues to be a beacon for so many.”



—IB Kamara, designer of her Met Gala gown last night.



📸: Cameron Smith pic.twitter.com/xIHJGrcxp6