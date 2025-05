Никол Кидман впечатли с нова дръзка прическа на Met Gala (ВИДЕО)

Австралийската киноикона Никол Кидман впечатли на тазгодишната Met Gala не само с визията си, но и с нова, смела трансформация. 57-годишната актриса се появи на червения килим на 5 май в Метрополитън музей на изкуството в Ню Йорк, без съпруга си Кийт Ърбан, но с ярко подчертано самочувствие и нова прическа.

Кидман дебютира с къса коса – двуцветна пикси прическа, която перфектно допълваше визията ѝ от Balenciaga.

Зад това преобразяване стои известният фризьор Адир Абергел, който сподели в Instagram, че вдъхновението за новия облик на Кидман идва от тазгодишната тема на събитието: "Superfine: Tailoring Black Style".

„Целта беше да създам скъсена прическа, която да излъчва духа на дендизма – индивидуалност, елегантност и увереност,“ написа Абергел. „Всяка линия и детайл бяха съобразени с нейната уникална същност.“

Nicole Kidman debuted a new hairstyle at the 2025 Met Gala. 👀 🎥: Getty pic.twitter.com/PUIdd4bz4d — Page Six (@PageSix) May 6, 2025

Никол Кидман носеше винтидж рокля на Balenciaga, проектирана от Демна – творческия директор на модната къща. Според Vogue, дизайнерът е черпил вдъхновение от визия, публикувана в Harper’s Bazaar Londonпрез 1952 г. Роклята се отличаваше с изчистена черна линия, копринени панделки около талията и ханша и съвършено изработен корсет.

„Демна успя да вземе толкова красива част от миналото на Balenciaga и да я модернизира по начин, който напълно се вписва в мен,“ сподели Кидман пред Vogue. „От ханша до панделките и корсета – всичко е ушито до съвършенство.“

На самия червен килим актрисата разкри, че визията ѝ е била вдъхновена от подкрепата към дендитата – както мъже, така и жените, които са стояли до тях:

„Това е моят начин да почета всички онези великолепни дендита и жените, които са ги подкрепяли и защитавали. Щастлива съм да съм една от тях.“

Тази година Met Gala се проведе под мотото „Tailored for You“ – препратка към експозицията “Superfine: Tailoring Black Style”, която поставя акцент върху мъжката мода, костюмите и черната идентичност. Изложбата, вдъхновена от книгата на д-р Моника Л. Милър Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity, разглежда културния и историческия отпечатък на черния стил от XVIII век до днес.

Nicole Kidman stuns at the #MetGala 2025, debuting a shorter chic hairstyle. pic.twitter.com/Hr4CFtLIDX — E! News (@enews) May 6, 2025

Куратор Андрю Болтън отбелязва, че идеята е да се изследва черният дендизъм като концепция и идентичност – чрез облеклото, отношението и личната естетика.

Сред съпредседателите на тазгодишното издание са Колман Доминго, Люис Хамилтън, A$AP Rocky, Фарел Уилямс и вечната Анна Уинтур, а почетен председател беше Леброн Джеймс. В организационния комитет влязоха също Симон Байлс и съпругът ѝ Джонатан Оуенс, Реджина Кинг, Спайк Лий, Анджел Рийс, Doechii и Ъшър.

Кидман не за първи път впечатлява на Met Gala. През 2024 г. тя се появи заедно с Кийт Ърбан в ослепителна бяла рокля по поръчка на Balenciaga, вдъхновена от модата на Кристобал Баленсиага от 50-те години. А през 2023 г. актрисата заложи на емблематичната си розова рокля от рекламата на Chanel No. 5 от 2004 г., режисирана от Баз Лурман.