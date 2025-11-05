Новини
Джордж Клуни съжалява, че е подкрепил Камала Харис за президент на САЩ

5 Ноември, 2025 17:59

Актьорът беше един от хората, призовал Джо Байдън да се откаже от кандидатурата си

Джордж Клуни съжалява, че е подкрепил Камала Харис за президент на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Холивудската звезда и дългогодишен дарител на Демократическата партия Джордж Клуни заяви, че решението Камала Харис да заеме мястото на Джо Байдън като кандидат на демократите в президентските избори в САЩ през ноември е било „грешка“. Изявлението му идва няколко месеца след историческата изборна надпревара, в която Харис загуби от републиканския кандидат Доналд Тръмп.

В интервю за CBS Клуни подчерта, че въпреки критиките не съжалява за публикуваната през юли статия във The New York Times, с която призова Байдън да се оттегли от кампанията. В текста, озаглавен „Обичам Джо Байдън. Но имаме нужда от нов кандидат“, актьорът описваше 81-годишния президент като човек, който е спечелил множество битки през кариерата си, но „битката, която не може да спечели, е битката с времето“.

Джордж Клуни посочи, че първоначалната му идея е била да се проведат вътрешни избори в партията, които да позволят на демократите да излъчат нов лидер чрез открит процес. „Исках първични избори. Да видим кандидатите в реална надпревара и да изберем силен лидер. Но това не се случи“, каза той. След решението на Байдън да се оттегли, Камала Харис получи номинацията без вътрешен вот, което според Клуни е било стратегическа грешка.

„Мисля, че Камала се изправи срещу собствените си резултати. Кампания, основана на посланието „Аз не съм онзи човек“, е изключително трудна. Това беше грешка“, добави актьорът.

Коментарите на Джордж Клуни предизвикаха остра реакция от страна на Хънтър Байдън, син на бившия президент. В емоционално интервю за YouTube канала Channel 5 with Andrew Callaghan, Хънтър обвини актьора, че преувеличава физическите и умствени затруднения на баща му. „Какво общо имаш ти с това? Защо трябва да те слушам?“, каза той, реагирайки на оценката на Клуни за състоянието на президента.

В статията си от юли Клуни споменава, че е срещнал Байдън на благотворително събитие само три седмици преди публикацията и е останал с впечатление, че президентът вече не е „онзи Джо Байдън“ от 2010 или дори от 2020 година. „Той беше същият човек, когото всички видяхме по време на дебата с Тръмп“, написа актьорът, визирайки телевизионната изява, която засили опасенията за възрастта и физическата му форма.

Реакцията на Джордж Клуни не беше изолирана. Подобни призиви за смяна на кандидата отправиха и други влиятелни донори и демократически фигури, включително бившият говорител на Камарата на представителите Нанси Пелоси и холивудски продуценти, близки до кампанията. В крайна сметка Джо Байдън се оттегли, а Камала Харис официално прие номинацията на партията в края на юли.

В интервю за BBC миналия месец Камала Харис заяви, че не изключва възможността отново да се кандидатира за президент. „Възможно е един ден да бъда президент. Убедена съм, че в бъдеще Белият дом ще бъде дом и на жена“, каза тя.

След изборите анализатори коментират, че критиките на Джордж Клуни и други влиятелни демократи са част от по-широк дебат в партията относно лидерството и стратегията след загубата от Тръмп, а позицията на актьора се възприема като отражение на разделението между старото и новото поколение в редиците на Демократическата партия.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
