14 медицински сестри от една болница забременяха едновременно

14 медицински сестри от център, в който полагат грижи за жени и техните бебета, се оказаха бременни по едно и също време.

Това се случва в болница "Сейнт Винсент" в американския щат Уисконсин.

Според публикации в местните медии всички сестри с наедрели коремчета първоначално предизвиквали объркване сред пациентите. А в самия екип удивленията също били много, докато всички в него едновременно научавали за радостта на колегите си.

