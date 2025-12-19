Делян Добрев: От власт ни свали амбицията да вдигаме доходите и инвестициите, повече отколкото позволяват приходите

През последния месец имаше цял набор от бюджети, които връщахме, гласувахме, опитвахме отново. Първият вариант, който беше най-неуспешният, отразяваше амбицията на коалицията да вдига доходите и да има много голяма инвестиционна програма – повече, отколкото са възможностите на данъчната система. След като партиите си дадоха желанията, Министерство на финансите ги остойности и каза: „Това са разходите и, за да се запази 3% дефицит, трябва да се вдигат данъците. Счете се, че най-безболезнено ще е вдигането на данък „Дивидент” и осигуровките. За осигуровките е предложение на Международния валутен фонд от много дълго време. Това заяви председателят на бюджетната комисия в НС Делян Добрев от ГЕРБ в предаването „Панорама” по БНТ, цитиран от novini.bg.
Единственото, което съм казвал за този бюджет е, че следващият ще е по-хубав, без да знам, че този въобще няма да се гледа, добави той.
Вторият бюджет нямаше увеличение на данъците, имаше свита капиталова програма, тоест по-малко инвестиции, в същото време запазваше щедрата политика по отношение на доходите и социалните разходи. Защо в един и същи ден имаше точка в дневния ред „удължителен закон” и „Закон за държавния бюджет за 2026 г”? Ние бяхме готови да приемем втория вариант на бюджета, в който нямаше увеличение на данъците, но в същото време имаше значително увеличение на доходите. Защото, ако направите сравнение с удължителния бюджет, с който ще харчим 1/12 всеки месец с последния вариант на бюджет, ще видите, че в него имаше 10%, дори в някои случаи 15% увеличение на доходите, докато в този няма. Има текст, който казва, че заплатите ще се индексират с инфлацията, но това противоречи не само на Закона за публичните финанси, но и на предния текст. В случая има двусмислие и този текст не може да бъде приложен, обясни Добрев.
Факт е, че правителство няма. Когато няма правителство бюджетът трябва да се приеме от някакво мнозинство в парламента. Очевидно вече няма мнозинство, защото ако имаше такова, щеше да има правителство, затова трябваше да се намери консенсус в НС за приемането на някакъв бюджет, в който имаше увеличение на доходите, посочи председателят на бюджетната комисия в НС.
На въпрос дали има някакви рискове за приемането на еврото от това, че нямаме редовен бюджет, Делян Добрев заяви: „Няма рискове, ние имаме удължителен бюджет. Единствената лоша новина е за хората, които няма да получат увеличение на заплатите между 10-15%, вероятно ще получат 3,5%, колкото е хармонизираният индекс на инфлацията. В този текст, който ПП-ДБ пробутаха в зала и който противоречи на Закона за публичните финанси, не знам как ще бъде прилаган от който и да е финансов министър, да не говорим, че ако този текст се разгледа от КС, нищо чудно той да падне. Ние не носим вече отговорност, защото когато имаш коалиция от три партии и всеки иска да защити своята политика се получава така, че имаш лош вариант на бюджета.
Според Добрев от власт ги е свалила амбицията да вдигат доходите и инвестициите, повече отколкото им позволяват приходите в бюджета. Всички имаме вина – те, че искаха много, а ние, че не казахме – не.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анонимен
21:55 19.12.2025
2 Гражданин
21:56 19.12.2025
3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
И ТИ СИ ЗА ЗАТВОР!
БОКЛУК КАТО ОСТАНАЛИТЕ!
21:59 19.12.2025
4 Статистик
22:00 19.12.2025
5 Отврат
22:00 19.12.2025
6 Спецназ
НА ПОЛОВИНАТА трябва да бъде, ФАКТ!
САМО и само да се вдигнат с 30% заплатите на пожарникари, милиционери и доктори, както и социалните на ц.ганите без 1 ЕДИН ден трудов стай!
ВИЕЛУДИЛИСТЕБЕ!
На РАБОТЕЩИТЕ хора, дето ви изкарват тези пари-
нЕма и увеличение 10% а в повечето сфери- НЕМА увеличение! ФАКТ!
ОТКЪДЕ, БЕ!
ИДЕ МИ ДА ЗАБЕГНА при сестра ми в Испания, Баце- ПИСНА МИ!
22:00 19.12.2025
7 Делю Фактурата
22:01 19.12.2025
8 ХА ХА
22:01 19.12.2025
9 Гешефт
22:02 19.12.2025
10 Гробар
22:03 19.12.2025
11 На бялото да викаш черно
Да бялото да викаш черно.
Даже и тези които гласуват за вас и те не ви вярват ама понеже вие им давате заплатите си мълчат.
22:04 19.12.2025
12 каунко каунлиев от аскьово
от обществените поръчки
в нови чекмеджета
Коментиран от #20
22:04 19.12.2025
13 Лакомията ви свали,
Главно Цените ви свалиха, бясните Цени и смотаното евро ви свалиха!
Българина е аполитичен и със зор излиза на площада, ноо за да са толкова много хора на площада значи положението е много зле, вдигането на цените с това € евро заби последният пирон в недоволството на хората и ги изкара на площада, това може би е главният фактор, покачване на цени от първа необходимост.
22:06 19.12.2025
14 Затвор за вас
22:07 19.12.2025
15 Ами да колко,
22:08 19.12.2025
16 Тоя лъже
22:08 19.12.2025
17 Гост
22:09 19.12.2025
18 Още като взеха Властта с фалшифицираните
22:10 19.12.2025
19 Аргументите
22:11 19.12.2025
20 Хасковски каунь
До коментар #12 от "каунко каунлиев от аскьово":Аааа,
нямам нищо общо с този! Фнимавай какво пишеш!
22:13 19.12.2025
21 Боруна Лом
22:18 19.12.2025
22 Даниел
Безпардонен лъжец!
22:20 19.12.2025
23 Уааау От власт ви свслихМе
22:21 19.12.2025
24 По тази
22:21 19.12.2025