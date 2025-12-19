Новини
Делян Добрев: От власт ни свали амбицията да вдигаме доходите и инвестициите, повече отколкото позволяват приходите

19 Декември, 2025 21:41

Всички имаме вина – те, че искаха много, а ние, че не казахме – не, коментира председателят на бюджетната комисия в НС

Делян Добрев: От власт ни свали амбицията да вдигаме доходите и инвестициите, повече отколкото позволяват приходите - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

През последния месец имаше цял набор от бюджети, които връщахме, гласувахме, опитвахме отново. Първият вариант, който беше най-неуспешният, отразяваше амбицията на коалицията да вдига доходите и да има много голяма инвестиционна програма – повече, отколкото са възможностите на данъчната система. След като партиите си дадоха желанията, Министерство на финансите ги остойности и каза: „Това са разходите и, за да се запази 3% дефицит, трябва да се вдигат данъците. Счете се, че най-безболезнено ще е вдигането на данък „Дивидент” и осигуровките. За осигуровките е предложение на Международния валутен фонд от много дълго време. Това заяви председателят на бюджетната комисия в НС Делян Добрев от ГЕРБ в предаването „Панорама” по БНТ, цитиран от novini.bg.

Единственото, което съм казвал за този бюджет е, че следващият ще е по-хубав, без да знам, че този въобще няма да се гледа, добави той.

Вторият бюджет нямаше увеличение на данъците, имаше свита капиталова програма, тоест по-малко инвестиции, в същото време запазваше щедрата политика по отношение на доходите и социалните разходи. Защо в един и същи ден имаше точка в дневния ред „удължителен закон” и „Закон за държавния бюджет за 2026 г”? Ние бяхме готови да приемем втория вариант на бюджета, в който нямаше увеличение на данъците, но в същото време имаше значително увеличение на доходите. Защото, ако направите сравнение с удължителния бюджет, с който ще харчим 1/12 всеки месец с последния вариант на бюджет, ще видите, че в него имаше 10%, дори в някои случаи 15% увеличение на доходите, докато в този няма. Има текст, който казва, че заплатите ще се индексират с инфлацията, но това противоречи не само на Закона за публичните финанси, но и на предния текст. В случая има двусмислие и този текст не може да бъде приложен, обясни Добрев.

Факт е, че правителство няма. Когато няма правителство бюджетът трябва да се приеме от някакво мнозинство в парламента. Очевидно вече няма мнозинство, защото ако имаше такова, щеше да има правителство, затова трябваше да се намери консенсус в НС за приемането на някакъв бюджет, в който имаше увеличение на доходите, посочи председателят на бюджетната комисия в НС.

На въпрос дали има някакви рискове за приемането на еврото от това, че нямаме редовен бюджет, Делян Добрев заяви: „Няма рискове, ние имаме удължителен бюджет. Единствената лоша новина е за хората, които няма да получат увеличение на заплатите между 10-15%, вероятно ще получат 3,5%, колкото е хармонизираният индекс на инфлацията. В този текст, който ПП-ДБ пробутаха в зала и който противоречи на Закона за публичните финанси, не знам как ще бъде прилаган от който и да е финансов министър, да не говорим, че ако този текст се разгледа от КС, нищо чудно той да падне. Ние не носим вече отговорност, защото когато имаш коалиция от три партии и всеки иска да защити своята политика се получава така, че имаш лош вариант на бюджета.

Според Добрев от власт ги е свалила амбицията да вдигат доходите и инвестициите, повече отколкото им позволяват приходите в бюджета. Всички имаме вина – те, че искаха много, а ние, че не казахме – не.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    16 0 Отговор
    Този не... кадърник защо ни го цитирате. Не разбира нищо като всеки гербер.

    21:55 19.12.2025

  • 2 Гражданин

    19 1 Отговор
    От власт ви свали народа , защото го опоскахте като марокански скакалци ,и не си мислете ,че няма да лежите в затвора.

    21:56 19.12.2025

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    11 0 Отговор
    МАХАЙ СЕ БЕ,ПРЕСТЪПНИК!
    И ТИ СИ ЗА ЗАТВОР!
    БОКЛУК КАТО ОСТАНАЛИТЕ!

    21:59 19.12.2025

  • 4 Статистик

    13 0 Отговор
    Бихте ли обяснили какъв е по образование Делян Добрев и каква експертиза има?

    22:00 19.12.2025

  • 5 Отврат

    14 0 Отговор
    Гнусна и долни . Вие си помислихте ,че ще царе до края на света ,но времето ви дойде

    22:00 19.12.2025

  • 6 Спецназ

    16 0 Отговор
    КАК може да предлагате 6% дефицит, БЕ!

    НА ПОЛОВИНАТА трябва да бъде, ФАКТ!

    САМО и само да се вдигнат с 30% заплатите на пожарникари, милиционери и доктори, както и социалните на ц.ганите без 1 ЕДИН ден трудов стай!

    ВИЕЛУДИЛИСТЕБЕ!

    На РАБОТЕЩИТЕ хора, дето ви изкарват тези пари-
    нЕма и увеличение 10% а в повечето сфери- НЕМА увеличение! ФАКТ!

    ОТКЪДЕ, БЕ!

    ИДЕ МИ ДА ЗАБЕГНА при сестра ми в Испания, Баце- ПИСНА МИ!

    22:00 19.12.2025

  • 7 Делю Фактурата

    3 0 Отговор
    Засега охраната от НСО остава, така че поне няма да ни бият.

    22:01 19.12.2025

  • 8 ХА ХА

    3 0 Отговор
    Тпах, ами бизнеса решава тва, държавата само чака кво да лапне, държавата е паразит щото не иска да работи а само да лапа.

    22:01 19.12.2025

  • 9 Гешефт

    2 0 Отговор
    СМЯХ!

    22:02 19.12.2025

  • 10 Гробар

    11 0 Отговор
    Когато говорите казвайте истината. Под вдигане на доходите разбирате доходите на търтеите от администрацията. На истинските работещи от частния сектор няма как да вдигнете доходите. За тях решава работодателя.

    22:03 19.12.2025

  • 11 На бялото да викаш черно

    6 0 Отговор
    Много нагло , лицемерно изказване. Не спирате с лъжите.
    Да бялото да викаш черно.
    Даже и тези които гласуват за вас и те не ви вярват ама понеже вие им давате заплатите си мълчат.

    22:04 19.12.2025

  • 12 каунко каунлиев от аскьово

    12 0 Отговор
    От власт ни свали амбицията да вдигаме доходите и инвестициите
    от обществените поръчки
    в нови чекмеджета

    Коментиран от #20

    22:04 19.12.2025

  • 13 Лакомията ви свали,

    6 0 Отговор
    лакомията тяхната и вашата!
    Главно Цените ви свалиха, бясните Цени и смотаното евро ви свалиха!

    Българина е аполитичен и със зор излиза на площада, ноо за да са толкова много хора на площада значи положението е много зле, вдигането на цените с това € евро заби последният пирон в недоволството на хората и ги изкара на площада, това може би е главният фактор, покачване на цени от първа необходимост.

    22:06 19.12.2025

  • 14 Затвор за вас

    7 0 Отговор
    За 16 г. Вие направихте повече мръсотии , които турците за пет века не успяха.

    22:07 19.12.2025

  • 15 Ами да колко,

    4 0 Отговор
    да си тъп то е реципрочно и рецедив на крадлив и нагъл ?!.

    22:08 19.12.2025

  • 16 Тоя лъже

    5 0 Отговор
    и овърта всичко , както му отърва ! Това , че сам дори не си вярва , няма никакво значение за него , както е и при Банкянския пожарникар ! Отврат неземна !

    22:08 19.12.2025

  • 17 Гост

    3 0 Отговор
    Бегай бе, смешник

    22:09 19.12.2025

  • 18 Още като взеха Властта с фалшифицираните

    2 0 Отговор
    Избори казах че комунистическата мутро мафия са взели изборите но това е добре защото са попаднали във Вълчи Капан, така и стана.😁❤️🇧🇬

    22:10 19.12.2025

  • 19 Аргументите

    3 0 Отговор
    на наглия простьо са като него самия - никакви ! Ревизия и в кауша !

    22:11 19.12.2025

  • 20 Хасковски каунь

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "каунко каунлиев от аскьово":

    Аааа,
    нямам нищо общо с този! Фнимавай какво пишеш!

    22:13 19.12.2025

  • 21 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    ХАСКОВСКИЯТ ОТПАДЪК, КО РЕЧИ?КО? ЗА ЗАТВОР СТЕ ВСИЧКИ!

    22:18 19.12.2025

  • 22 Даниел

    2 0 Отговор
    Ох миличкия,искал да даде,но цял един народ не го разбрал!!!
    Безпардонен лъжец!

    22:20 19.12.2025

  • 23 Уааау От власт ви свслихМе

    2 0 Отговор
    Заради наглостта,дебелоочието и чувството ви за недосегаемост.Най-врче на Пеевски и Борисов.Но ти Добрев заедно със Сачева ги фоближавате.Ксто.прибаеим и простотията на ИТН картинката се изпълва.

    22:21 19.12.2025

  • 24 По тази

    4 0 Отговор
    физиономия човек трудно може да различи дали е пиян или махмурлия !

    22:21 19.12.2025

