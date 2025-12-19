Виктор Орбан: Тази идея е мъртва, свършена и отхвърлена

Използване на замразени руски активи? Тази идея е мъртва, свършена и отхвърлена. Това заяви пред журналисти премиерът на Унгария Виктор Орбан.
"Съвместни заеми за Украйна? Грантове, прикрити като заеми, подхранват конфликта. Унгария, Чехия и Словакия успешно се въздържаха от това", каза още Орбан.
ЕС реши да предостави на Украйна финансова подкрепа в размер на 90 млрд. евро за периода 2026-2027 г.
Германският канцлер Фридрих Мерц обяви, че ЕС ще продължи да задържа руските активи замразени, докато Москва не изплати компенсация на Киев.
1 Българин...
21:35 19.12.2025
2 мдаааа
21:39 19.12.2025
3 Mими Кучева🐕🦺
21:39 19.12.2025
4 Здрасти
До коментар #1 от "Българин...":Ненормалните се надушвате
21:41 19.12.2025
5 Хаха
До коментар #2 от "мдаааа":Ами че то така в ЕС ще останат само шепа фашисти начело с Урсулът, Мерц, и разбира се, Ицо Хазарта. Хахахаха.
21:41 19.12.2025
6 00000
21:41 19.12.2025
7 .....който след няколко
До коментар #1 от "Българин...":.....месеца губи изборите катастрофално.Не смее да си покаже носа в Будапеща.Дългът на Унгария гони 300 милиарда евро.ЕС спаси гърците,но маджарите едва ли.
Та толкова за далновидността на тази руска подложка.
21:41 19.12.2025
8 Ъъъъъъъъ
Или докато Путин не отиде да почука на вратата му в Германия....🤣
21:42 19.12.2025
10 Българин
До коментар #1 от "Българин...":Един обикновен продажник и крадец .
21:43 19.12.2025
11 Питам
До коментар #8 от "Ъъъъъъъъ":Кога ще изкарат Путлер от бункера?Ъ?
21:44 19.12.2025
12 касата
21:45 19.12.2025
13 Ураааа
21:46 19.12.2025
14 Гробар
До коментар #11 от "Питам":Когато направим пепедебейската украинска фашистка шайка на сапун. Тоест, скоро. Свинската глава на Мирчев с изцъклени очи и полазена от червеи. Мехлем за очите на истинските патриоти.
21:46 19.12.2025
15 Гробар
До коментар #12 от "касата":есесовците от ппдб държат украинското знаме на общината и с хитлеристки поздрави крещят слава на украйна в нс. Говори се че са приготвили и знамена с пречупени кръстове за бъдещите протести, финансирани от Фюрера Урсулът. Чакат ги смъртни присъди, защото българите не търпят фашизъм.
21:50 19.12.2025
16 Брачет,
До коментар #13 от "Ураааа":От дивана е лесно , да викаш - Урааа.. да знаеш , че брада не отива на бръснати крака .. Извинявам се , ако се повтарям .
21:51 19.12.2025
17 Спецназ
даде НАШИ 2 милиарда евро в ръцете на украинските крадци!
Пред очите ми е как се произвеждаха мини за
Украйна у нас в една бивша свинеферма с най- доброто оборудване!
Да ви го кажа нема повервате, Баце!
Омерта е заклевам се да не казвам в Сицилия,
тука е същото- бас ловя че никой нЕма ме
потърси да ме пита къде е цеха- ТЕ си го знаят!
ЖИК- ТАК, Баце! И Войната си върви и те така!
21:51 19.12.2025
18 az СВО Победа 80
Край!
Тече зачистка!
21:51 19.12.2025
19 Гробар
До коментар #8 от "Ъъъъъъъъ":Полша иска репарации от Германия. Колко трябва да поиска Русия? Лошо им се пише на германците. Още не се стоплили какво ги чака. Тръмп разбра, че не може да разруши Русия. В момента, в който се споразумее за общи далавери с Путин, ЕС като инструмент срещу Русия става излишен. Следва разпад и подялба.
21:54 19.12.2025
20 Папуа Нова Гвинея
До коментар #18 от "az СВО Победа 80":В Купянск има ли още живи орки?
21:56 19.12.2025
21 ?????
Бившата Османска империя мълчи като нас-рана.
21:58 19.12.2025
23 Грамофон свири, майка плаче
22:04 19.12.2025
25 мдаааа
До коментар #5 от "Хаха":Въобще не ти е ясна думата - фашист ... Какво означава .. Фашизъм - намери го в Уикипедия , може и в руската
22:12 19.12.2025
27 Гробар
До коментар #22 от "Викам":Трай мр. шо раз. ложена казах.
22:14 19.12.2025
28 Хаха
До коментар #25 от "мдаааа":Фашистите от ппдб под земята.
22:15 19.12.2025
29 Евродебил
22:19 19.12.2025
30 ЕСССР
Време е глyпаците управляващи ЕСССР начело с главната глyпачка Другарката Урсула да схванат, какво точно означава" репарации" и да спрат да използват тази дума неправилно!
22:20 19.12.2025
31 Асен
22:21 19.12.2025
32 Объркано Атлантиче
Това не е просто провал - това е фиаско. Вместо 140-200 милиарда долара, поискани от Киев, те отпуснаха заем от 90 милиарда долара за 2 години, гарантиран от европейските данъкоплатци, въпреки че бюджетният дефицит на Украйна е 65 милиарда долара годишно. А догодина ще бъде поне 70 милиарда долара. Парите определено не са достатъчни. Според условията на заема, Украйна ще трябва да го изплати, след като получи репарации от Русия, което означава никога. Това означава, че разходите ще паднат върху плещите на обикновените европейци.
Мерц се опита да се оправдае днес, като каза, че ако Русия не плати репарации, тогава те ще вземат тези средства от Русия. Но това е явна лъжа. Ако не са могли да ги откраднат сега, това ще бъде практически невъзможно след мирния договор. Последният шанс да се откраднат руски пари беше вчера. Но освен самата Белгия, Словакия, Унгария, Чехия, Австрия, Малта и Италия се противопоставиха.
Това означава, че когато Украйна откаже да изплати дълга, страните от ЕС, като гаранти, ще трябва да платят.
Чехия, Словакия и Унгария вече отказаха да го направят и заявиха, че няма да допринесат за този „провал“ със собствени пари.
22:23 19.12.2025
33 Глюпости ,
До коментар #31 от "Асен":Опитва се да бозае от две крави , що бимбарицата му е ненормално голема ..
22:25 19.12.2025
34 ЕС2
До коментар #5 от "Хаха":Орбан, що не напусне ЕС! Май Орбан ще е последният в ЕС.
22:26 19.12.2025