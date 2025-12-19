Новини
Виктор Орбан: Тази идея е мъртва, свършена и отхвърлена
  Тема: Украйна

Виктор Орбан: Тази идея е мъртва, свършена и отхвърлена

19 Декември, 2025 21:33

  • русия-
  • украйна-
  • унгария-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • виктор орбан

Германският канцлер Фридрих Мерц обяви, че ЕС ще продължи да задържа руските активи замразени, докато Москва не изплати компенсация на Киев

Виктор Орбан: Тази идея е мъртва, свършена и отхвърлена - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Използване на замразени руски активи? Тази идея е мъртва, свършена и отхвърлена. Това заяви пред журналисти премиерът на Унгария Виктор Орбан.

"Съвместни заеми за Украйна? Грантове, прикрити като заеми, подхранват конфликта. Унгария, Чехия и Словакия успешно се въздържаха от това", каза още Орбан.

ЕС реши да предостави на Украйна финансова подкрепа в размер на 90 млрд. евро за периода 2026-2027 г.

Германският канцлер Фридрих Мерц обяви, че ЕС ще продължи да задържа руските активи замразени, докато Москва не изплати компенсация на Киев.

Унгария
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин...

    41 6 Отговор
    Един от далновидните политици в Европа!

    Коментиран от #4, #7, #10

    21:35 19.12.2025

  • 2 мдаааа

    4 38 Отговор
    Орбан , Фичо , и чехия - аут ! Скоро .. сакат си разни "Пролет-и"и това си е ..

    Коментиран от #5

    21:39 19.12.2025

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    44 3 Отговор
    Орбан уби всички розови мечти на българските жълтокопитни либерали!🦧😪🦧

    21:39 19.12.2025

  • 4 Здрасти

    3 22 Отговор

    До коментар #1 от "Българин...":

    Ненормалните се надушвате

    21:41 19.12.2025

  • 5 Хаха

    27 2 Отговор

    До коментар #2 от "мдаааа":

    Ами че то така в ЕС ще останат само шепа фашисти начело с Урсулът, Мерц, и разбира се, Ицо Хазарта. Хахахаха.

    Коментиран от #25, #34

    21:41 19.12.2025

  • 6 00000

    32 1 Отговор
    Айдушка Европейска демокрация.

    21:41 19.12.2025

  • 7 .....който след няколко

    3 35 Отговор

    До коментар #1 от "Българин...":

    .....месеца губи изборите катастрофално.Не смее да си покаже носа в Будапеща.Дългът на Унгария гони 300 милиарда евро.ЕС спаси гърците,но маджарите едва ли.
    Та толкова за далновидността на тази руска подложка.

    21:41 19.12.2025

  • 8 Ъъъъъъъъ

    28 6 Отговор
    "Германският канцлер Фридрих Мерц обяви, че ЕС ще продължи да задържа руските активи замразени, докато Москва не изплати компенсация на Киев."

    Или докато Путин не отиде да почука на вратата му в Германия....🤣

    Коментиран от #11, #19

    21:42 19.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Българин

    3 21 Отговор

    До коментар #1 от "Българин...":

    Един обикновен продажник и крадец .

    21:43 19.12.2025

  • 11 Питам

    3 24 Отговор

    До коментар #8 от "Ъъъъъъъъ":

    Кога ще изкарат Путлер от бункера?Ъ?

    Коментиран от #14

    21:44 19.12.2025

  • 12 касата

    3 34 Отговор
    Орбан се оказа по-голям смотаняк и палячо, даже и от педофила Путин!

    Коментиран от #15

    21:45 19.12.2025

  • 13 Ураааа

    22 2 Отговор
    Войната продължава !Днес имаше размяна на 1000 наркомана - трупове срещу 26 руски .

    Коментиран от #16

    21:46 19.12.2025

  • 14 Гробар

    15 2 Отговор

    До коментар #11 от "Питам":

    Когато направим пепедебейската украинска фашистка шайка на сапун. Тоест, скоро. Свинската глава на Мирчев с изцъклени очи и полазена от червеи. Мехлем за очите на истинските патриоти.

    21:46 19.12.2025

  • 15 Гробар

    19 2 Отговор

    До коментар #12 от "касата":

    есесовците от ппдб държат украинското знаме на общината и с хитлеристки поздрави крещят слава на украйна в нс. Говори се че са приготвили и знамена с пречупени кръстове за бъдещите протести, финансирани от Фюрера Урсулът. Чакат ги смъртни присъди, защото българите не търпят фашизъм.

    21:50 19.12.2025

  • 16 Брачет,

    3 4 Отговор

    До коментар #13 от "Ураааа":

    От дивана е лесно , да викаш - Урааа.. да знаеш , че брада не отива на бръснати крака .. Извинявам се , ако се повтарям .

    21:51 19.12.2025

  • 17 Спецназ

    17 1 Отговор
    България СЪЩО трябва да се въздържи да

    даде НАШИ 2 милиарда евро в ръцете на украинските крадци!

    Пред очите ми е как се произвеждаха мини за
    Украйна у нас в една бивша свинеферма с най- доброто оборудване!

    Да ви го кажа нема повервате, Баце!

    Омерта е заклевам се да не казвам в Сицилия,
    тука е същото- бас ловя че никой нЕма ме
    потърси да ме пита къде е цеха- ТЕ си го знаят!

    ЖИК- ТАК, Баце! И Войната си върви и те така!

    21:51 19.12.2025

  • 18 az СВО Победа 80

    12 2 Отговор
    И в Мирноград всичко приключи.

    Край!

    Тече зачистка!

    Коментиран от #20

    21:51 19.12.2025

  • 19 Гробар

    17 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ъъъъъъъъ":

    Полша иска репарации от Германия. Колко трябва да поиска Русия? Лошо им се пише на германците. Още не се стоплили какво ги чака. Тръмп разбра, че не може да разруши Русия. В момента, в който се споразумее за общи далавери с Путин, ЕС като инструмент срещу Русия става излишен. Следва разпад и подялба.

    Коментиран от #22

    21:54 19.12.2025

  • 20 Папуа Нова Гвинея

    3 4 Отговор

    До коментар #18 от "az СВО Победа 80":

    В Купянск има ли още живи орки?

    21:56 19.12.2025

  • 21 ?????

    8 2 Отговор
    Бившата Австро-Унгария възстава.
    Бившата Османска империя мълчи като нас-рана.

    21:58 19.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Грамофон свири, майка плаче

    8 1 Отговор
    Освен репарации и лихвите,колко неща още ще плащат към Русия не е истина

    22:04 19.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 мдаааа

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Хаха":

    Въобще не ти е ясна думата - фашист ... Какво означава .. Фашизъм - намери го в Уикипедия , може и в руската

    Коментиран от #28

    22:12 19.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Гробар

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Викам":

    Трай мр. шо раз. ложена казах.

    22:14 19.12.2025

  • 28 Хаха

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "мдаааа":

    Фашистите от ппдб под земята.

    22:15 19.12.2025

  • 29 Евродебил

    3 0 Отговор
    Aз имам предложение...като не искат унгарци,словаци и чехи да плащат,нека ги удари в земята!Тоест некс заедно с братята по евройнтеграця-румънците да покрием цялата сума на дълга.

    22:19 19.12.2025

  • 30 ЕСССР

    2 0 Отговор
    "Репарациите са парично или друго материално обезщетение, което държава, победена във война, се задължава да заплати на държавата победителка за причинени по време на военните действия щети."
    Време е глyпаците управляващи ЕСССР начело с главната глyпачка Другарката Урсула да схванат, какво точно означава" репарации" и да спрат да използват тази дума неправилно!

    22:20 19.12.2025

  • 31 Асен

    0 2 Отговор
    Орбан си прави сметка без кръчмаря.

    Коментиран от #33

    22:21 19.12.2025

  • 32 Объркано Атлантиче

    2 0 Отговор
    Какво не ви казават: Европа се провали на теста за конфискация на руски активи - Bloomberg.

    Това не е просто провал - това е фиаско. Вместо 140-200 милиарда долара, поискани от Киев, те отпуснаха заем от 90 милиарда долара за 2 години, гарантиран от европейските данъкоплатци, въпреки че бюджетният дефицит на Украйна е 65 милиарда долара годишно. А догодина ще бъде поне 70 милиарда долара. Парите определено не са достатъчни. Според условията на заема, Украйна ще трябва да го изплати, след като получи репарации от Русия, което означава никога. Това означава, че разходите ще паднат върху плещите на обикновените европейци.

    Мерц се опита да се оправдае днес, като каза, че ако Русия не плати репарации, тогава те ще вземат тези средства от Русия. Но това е явна лъжа. Ако не са могли да ги откраднат сега, това ще бъде практически невъзможно след мирния договор. Последният шанс да се откраднат руски пари беше вчера. Но освен самата Белгия, Словакия, Унгария, Чехия, Австрия, Малта и Италия се противопоставиха.
    Това означава, че когато Украйна откаже да изплати дълга, страните от ЕС, като гаранти, ще трябва да платят.
    Чехия, Словакия и Унгария вече отказаха да го направят и заявиха, че няма да допринесат за този „провал“ със собствени пари.

    22:23 19.12.2025

  • 33 Глюпости ,

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Асен":

    Опитва се да бозае от две крави , що бимбарицата му е ненормално голема ..

    22:25 19.12.2025

  • 34 ЕС2

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хаха":

    Орбан, що не напусне ЕС! Май Орбан ще е последният в ЕС.

    22:26 19.12.2025

