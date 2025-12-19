Новини
Защитникът на Локомотив Пловдив - Николай Николаев слага край на футболната си кариера

Защитникът на Локомотив Пловдив - Николай Николаев слага край на футболната си кариера

19 Декември, 2025 21:37 417 0

Той е защитавал цветовете и на други родни отбори

Защитникът на Локомотив Пловдив - Николай Николаев слага край на футболната си кариера - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Николай Николаев - един от най-опитните защитници на Локомотив (Пловдив), официално обяви, че прекратява активната си състезателна дейност. Решението бе потвърдено от ръководството на „черно-белите“, които с уважение приеха желанието на дългогодишния си играч и постигнаха споразумение за раздяла по взаимно съгласие.

След години, изпълнени с битки на зеления терен, Николаев напуска „железничарите“ с впечатляваща визитка – 63 мача и един гол с емблемата на пловдивския клуб. В паметните сезони на 2020 година той бе част от златния състав, донесъл на Локомотив Купата на България и Суперкупата – трофеи, които ще останат завинаги в историята на клуба.

През своята богата кариера Николай Николаев е защитавал цветовете и на други родни отбори – Спартак (Плевен), Добруджа, Царско село, Берое и Хебър, оставяйки следа с професионализма и отдадеността си на играта.

С емоционално послание към феновете и съотборниците, Николаев благодари за подкрепата през годините и заяви, че ще продължи да следи развитието на любимия си клуб. Локомотив (Пловдив) също изрази признателност към своя вече бивш футболист, пожелавайки му успехи в бъдещите начинания.


