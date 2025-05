Гигантски плъхове, 3 пъти по-големи от обикновените, бяха открити от биолози

Учени откриха нов вид гигантски плъх с дължина над 85 см – три пъти по-голям от обикновения кафяв плъх.

Става дума за вида подалпийски вълнест плъх (Mallomys istapantap) – впечатляващ по размер, с остри резци, гъста козина и лапи с дължина 8 см. За пръв път той е заснет в естествената си среда: нощен видеозапис показва как животното се катери по дърво в търсене на храна.

Гигантският гризач обаче не броди из Европа – той обитава само трудно достъпните височини на планината Уилхелм в Папуа Нова Гвинея. Откритието е дело на чешкия зоолог и биолог д-р Франтишек Веймелка от Биологичния център на Чешката академия на науките и Университета в Южна Бохемия.

„Удивително е, че толкова голям и впечатляващ вид е останал толкова слабо изучен,“ казва ученият. „Колко още тайни крият тропическите планини?“

Mallomys istapantap е описан научно за пръв път през 1989 г. по музейни екземпляри. До днес обаче нямаше снимки или видеозаписи на животното в дивата природа, а последният регистриран екземпляр датира от преди 30 години.

Новите кадри и снимки, направени от екипа на Веймелка, са първото наблюдение на вида в естественото му местообитание – прохладни мъгливи гори и тревни зони на около 3700 метра надморска височина.

Измерванията показват, че плъхът достига 85 см с опашката и тежи почти 2 килограма – сравнимо с домашна котка. За сравнение: кафявият плъх е дълъг около 28 см и тежи между 200–300 грама.

