Новини
Любопитно »
Биолозите подредиха класация с най-моногамните и най-развратните животни

Биолозите подредиха класация с най-моногамните и най-развратните животни

14 Декември, 2025 10:33 1 383 26

  • биология-
  • животни-
  • моногамия-
  • разврат-
  • класация

За сравнение хората са по-малко моногамни от бобри, мишки, вълци и др.

Биолозите подредиха класация с най-моногамните и най-развратните животни - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Калифорнийската еленова мишка оглавява класацията на най-моногамните бозайници според сравнително изследване, което анализира родствени връзки при животни и хора. Биолозите използват дела на пълноправните братя и сестри спрямо полубратята и сестрите като количествен показател за устойчиви дългосрочни партньорски връзки. Колкото по-висок е този дял, толкова по-вероятен е моногамен модел на размножаване.

Проучването, разработено от екип с участието на д-р Марк Дайбъл от Университета в Кеймбридж, комбинира генетични данни и демографски записи от диви популации и човешки общества в различни исторически периоди. Резултатите показват, че хората се нареждат сравнително високо с 66% в глобалната „лига на моногамията“, особено в сравнение с повечето примати.

Най-моногамните бозайници

(дял на пълноправните братя и сестри)

  1. Калифорнийска еленова мишка – 100%

  2. Африканско диво куче – 85%

  3. Дамараландски кърт плъх – 79,5%

  4. Мустакат тамарин – 77,6%

  5. Етиопски вълк – 76,5%

  6. Евразийски бобър – 72,9%

  7. Хора – 66%

  8. Голям гибон – 63,5%

  9. Сурикат – 59,9%

  10. Сив вълк – 46,2%

  11. Червена лисица – 45,2%

Първите 11 вида в класацията са определени като „социално моногамни“, тъй като формират стабилни двойки и споделят грижите за потомството, дори когато се допускат ограничени контакти извън партньорската двойка.

Най-слабо моногамните видове

(висок дял на полубратя и сестри)

  1. Соей овца – 0,6%

  2. Целебески гребенест макак – 0,8%

  3. Резус макак – 1,1%

  4. Японски макак – 2,3%

  5. Черна мечка – 2,6%

  6. Антарктически тюлен – 2,9%

  7. Косатка – 3,3%

  8. Савана бабуин – 3,7%

  9. Маймуна вервет – 4,0%

  10. Афала – 4,1%

  11. Обикновено шимпанзе – 4,1%

Изследователите подчертават, че биологичната моногамия не трябва да се тълкува като абсолютна сексуална вярност, а като социална стратегия за дългосрочно партньорство и съвместно отглеждане на потомството. В този контекст позицията на човека сред най-моногамните бозайници се разглежда като еволюционно необичайна и тясно свързана с развитието на сложни социални структури и продължителна родителска грижа.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мурка

    10 5 Отговор
    КЪДЕ СЕ НАМИРА В КЛАСАЦИЯТА ----ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИШТ ДЖЕНДЪР

    Коментиран от #4, #5, #11, #23

    10:40 14.12.2025

  • 2 то затова бая моми и каки

    4 3 Отговор
    се заиграват с барчедите на маймуните

    10:42 14.12.2025

  • 3 дубай

    3 0 Отговор
    Пеевсци, къде се нарежда? А тиквата?

    Коментиран от #6

    10:42 14.12.2025

  • 4 а събка

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мурка":

    КЪДЕ СЕ НАМИРА В КЛАСАЦИЯТА

    10:42 14.12.2025

  • 5 класация

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мурка":

    Той е в друга класация, тук се говори за мъжко-женско, а не за извратено.

    10:43 14.12.2025

  • 6 на първо място

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "дубай":

    имат заедно 1 милион поклонници

    Коментиран от #8

    10:45 14.12.2025

  • 7 На първо място са

    1 2 Отговор
    Европейците!

    10:46 14.12.2025

  • 8 хихиху

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "на първо място":

    Дай поимено да ги преброим. Тогава ще те призная.

    10:50 14.12.2025

  • 9 Макаците

    2 0 Отговор
    не подбират .

    10:51 14.12.2025

  • 10 Мъж

    3 5 Отговор
    Ние сме най развратните! Няма други видове, които да се сексят само заради секса. Всички животни го правят само за размножаване. Разбрахте ли сега, по какво се различаваме от тях?

    Коментиран от #13

    10:52 14.12.2025

  • 11 БезОбразно

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мурка":

    Думата изневяра се свързва смисливо с липсата на Вяра.
    Изневерява този човек, комуто липсва вяра. Така, через изневяра или череда от прелюбодеяния може човек сам, по собствена воля да се оприличи с животно.

    10:53 14.12.2025

  • 12 име

    6 3 Отговор
    У нас най-развратни са ДБ, след тях ПП. Миналия ден ивайло мирчев се кълнеше че повече няма да има сглобки, преди това радан кънев 2013 и христо иванов 2020, значи по традиция ще направят пак правителство с ГЕРБ, които и без това подкрепяха на 4-5 вота на недоверие тази година. А ПП са на принципа "стани да седна, но и да не станеш, пак ще седна.....в скута ти", така че са си доказани мръсници.

    Коментиран от #18

    10:54 14.12.2025

  • 13 име

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мъж":

    Ами, не е вярно че само хората правят секс за удоволствие, приматите също го правят.

    Коментиран от #14

    10:56 14.12.2025

  • 14 Мъж

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "име":

    Частично е вярно, защото е само при шимпанзетата, и само за да може женските да снижават агресията на мъжките!

    Коментиран от #22

    10:59 14.12.2025

  • 15 Факт

    7 0 Отговор
    Няма нищо по хубаво от това, да си обичан от човека когото обичаш и това да бъде извън времето!

    Коментиран от #19

    11:00 14.12.2025

  • 16 Христо

    3 0 Отговор
    Най-развратни са мисирките.. Лагат си с всеки

    11:01 14.12.2025

  • 17 Закон на Вселената

    0 0 Отговор
    Всекиму заслуженото!

    11:06 14.12.2025

  • 18 Един

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "име":

    Радко също не е моногамен. Деса му е втора жена. Отделно е близък с Корни и Митрофанова. С Решетката тоже.

    11:09 14.12.2025

  • 19 Това

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Факт":

    Е взаимно!

    11:14 14.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Мда

    0 1 Отговор
    За справка:Черна Златка,руса Златка, Николета...

    11:18 14.12.2025

  • 22 име

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мъж":

    Не е само при шимпанзетата, знам със сигурност, че павианите също правят секс за удоволствие, вероятно и други видове.

    Коментиран от #24

    11:26 14.12.2025

  • 23 Жираф - жендър

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мурка":

    Козъ1 турила рога на пръч2 -))

    11:32 14.12.2025

  • 24 Мъж

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "име":

    Тогава ще се доверя на теб , и ще се помъча да се дообразовам по темата. Макар че сега ми изникна следващото което знам - секса на приматите е по няколко секунди. Явно удоволствието е отредено само за мъжките !

    11:36 14.12.2025

  • 25 Да, ама НЕ

    0 0 Отговор
    1. Хората не са животни!
    2. Няма "развратни" животни. На животните не им се вменява грах.

    11:43 14.12.2025

  • 26 Моби дик

    0 0 Отговор
    За жирафите на снимката и за слоновете в жунглата е ясно че са моногамни, защото ако ги подкарат наред малки и големи животни, както и служителите в резервата, ще стане страшно. А водолазите вече ще се оглеждат не само за акули, но и за делфини, косатки и някой друг кит.

    11:46 14.12.2025