Биолозите подредиха класация с най-моногамните и най-развратните животни

Калифорнийската еленова мишка оглавява класацията на най-моногамните бозайници според сравнително изследване, което анализира родствени връзки при животни и хора. Биолозите използват дела на пълноправните братя и сестри спрямо полубратята и сестрите като количествен показател за устойчиви дългосрочни партньорски връзки. Колкото по-висок е този дял, толкова по-вероятен е моногамен модел на размножаване.

Проучването, разработено от екип с участието на д-р Марк Дайбъл от Университета в Кеймбридж, комбинира генетични данни и демографски записи от диви популации и човешки общества в различни исторически периоди. Резултатите показват, че хората се нареждат сравнително високо с 66% в глобалната „лига на моногамията“, особено в сравнение с повечето примати.

Най-моногамните бозайници

(дял на пълноправните братя и сестри)

Калифорнийска еленова мишка – 100% Африканско диво куче – 85% Дамараландски кърт плъх – 79,5% Мустакат тамарин – 77,6% Етиопски вълк – 76,5% Евразийски бобър – 72,9% Хора – 66% Голям гибон – 63,5% Сурикат – 59,9% Сив вълк – 46,2% Червена лисица – 45,2%

Първите 11 вида в класацията са определени като „социално моногамни“, тъй като формират стабилни двойки и споделят грижите за потомството, дори когато се допускат ограничени контакти извън партньорската двойка.

Най-слабо моногамните видове

(висок дял на полубратя и сестри)

Соей овца – 0,6% Целебески гребенест макак – 0,8% Резус макак – 1,1% Японски макак – 2,3% Черна мечка – 2,6% Антарктически тюлен – 2,9% Косатка – 3,3% Савана бабуин – 3,7% Маймуна вервет – 4,0% Афала – 4,1% Обикновено шимпанзе – 4,1%

Изследователите подчертават, че биологичната моногамия не трябва да се тълкува като абсолютна сексуална вярност, а като социална стратегия за дългосрочно партньорство и съвместно отглеждане на потомството. В този контекст позицията на човека сред най-моногамните бозайници се разглежда като еволюционно необичайна и тясно свързана с развитието на сложни социални структури и продължителна родителска грижа.