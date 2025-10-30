Ново откритие: Животните са се научили да копаят дупки преди 550 милиона години

Палеонтолози откриха в китайската провинция Хубей най-старите фосилни доказателства, че първите многоклетъчни обитатели на Земята са се научили да копаят сложни мрежи от подземни проходи и да ги използват за добиване на храна преди приблизително 550 милиона години, много преди камбрийската ера, съобщи пресслужбата на Китайската академия на науките.

„Това откритие е забележителна фосила, предоставяща първото доказателство за древни животни, които са започнали „триизмерно“ да изследват дъното на първичния океан на Земята. Откриването на пет различни вида такива дупки предполага, че способността за копаене на проходи в морското дъно е била широко разпространена сред животните още преди камбрия“, се казва в доклада.

До това заключение стигна група китайски палеонтолози, водени от Чен Джъ, професор в Института по геология и палеонтология в Нанкин на Китайската академия на науките, докато изучават находища от края на Едиакарския период, образувани в района Илин в провинция Хубей в Южен Китай. Тези находища съдържат скали от така наречената формация Денгин, която се е образувала на дъното на плитки, бедни на кислород морета преди приблизително 550 милиона години.

Поради тези условия на образуване, тези находища запазват мекотелесните останки на множество странни едиакарски животни, както и следи от движението им по дъното на първичния океан на Земята. Докато изучават тези находища, учените откриват множество „дупки“ и сложни мрежи от канали, оставени в мекото морско дъно от няколко вида древни безгръбначни.

Учените са откривали подобни отпечатъци и преди, но възрастта им е била 540 милиона години, а не 550 милиона години, което прави откритието на китайските палеонтолози особено интересно и праща времето на появата на способността за ровене с 10 милиона години по-рано. Допълнителен интерес, отбелязват учените, е фактът, че откритите от тях канални мрежи очевидно имат многослойна, „триизмерна“ форма.

Според изследователите, появата на тези канали в седименти от късната едиакарска епоха съвпада с изчезването на следи от дебели цианобактериални слоеве по дъното на първичния океан, както и на много представители на бентосния живот. Това показва, че появата на способността на първите многоклетъчни животни да се движат „триизмерно“ в седиментите е довела до мащабни реорганизации на едиакарските екосистеми. Това, заключиха учените, е създало условия за образуването на много други нови видове многоклетъчни организми.