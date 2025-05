Два гълъба предизвикаха хаос на борда на самолет (ВИДЕО)

Двама неканени "пасажери" с пера предизвикаха смут на борда на пътнически самолет на Delta Airlines, изпълняващ полет от Минесота до Уисконсин на 24 май 2025 г.

Инцидентът се случва на летището в Минеаполис, когато пътниците започват да се качват на борда. Един от тях, Том Коу, разказва, че още при настаняването пилотът изненадващо обявил, че на борда се има гълъб, като добавил с хумор: „Нямам опит с такава ситуация“.

Скоро след това служители от наземния персонал успели да го уловят и да го изведат от самолета, без да се стига до сериозни усложнения. Но точно когато всички си мислели, че инцидентът е приключил и самолетът започнал да рулира по пистата, втори гълъб изненадващо се появил на борда.

Pigeons Cause Mid-Air Chaos on Delta Flight, Delay Takeoff Twice pic.twitter.com/yUHyN5xs9A