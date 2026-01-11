Композиторът Гай Мун загина в автомобилна катастрофа на 63 г.

Известният композитор Гай Мун, автор на саундтрака на "Спондж Боб Квадратни гащи" и "Семейство Адамс", си отиде на 63 годишна възраст, съобщава изданието Hollywood Reporter.
Лауреатът на наградата "Еми" и многогодишен композитор за Nickelodeon е починал в болницата в Лос Анджелис. На 8 януари Мун е бил хоспитализиран по спешност след автомобилна катастрофа, но травмите му били твърде сериозни и лекарите не успели да спасят живота на Мун.
Повече от 20 години Гай пише музика към детски филми и анимационни сериали.
1 Питане
Коментиран от #2
12:17 11.01.2026
2 Отговор
До коментар #1 от "Питане":А можеше и ти да бъдеш!
13:09 11.01.2026