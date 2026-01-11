Новини
Композиторът Гай Мун загина в автомобилна катастрофа на 63 г.

11 Януари, 2026 12:11 663 2

  • гай мун-
  • композитор-
  • почина-
  • сащ

Повече от 20 години Гай пише музика към детски филми и анимационни сериали

Композиторът Гай Мун загина в автомобилна катастрофа на 63 г. - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Известният композитор Гай Мун, автор на саундтрака на "Спондж Боб Квадратни гащи" и "Семейство Адамс", си отиде на 63 годишна възраст, съобщава изданието Hollywood Reporter.

Лауреатът на наградата "Еми" и многогодишен композитор за Nickelodeon е починал в болницата в Лос Анджелис. На 8 януари Мун е бил хоспитализиран по спешност след автомобилна катастрофа, но травмите му били твърде сериозни и лекарите не успели да спасят живота на Мун.

Повече от 20 години Гай пише музика към детски филми и анимационни сериали.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питане

    0 5 Отговор
    Еееех, що не беше "Мун" чо....

    Коментиран от #2

    12:17 11.01.2026

  • 2 Отговор

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Питане":

    А можеше и ти да бъдеш!

    13:09 11.01.2026