Композиторът Гай Мун загина в автомобилна катастрофа на 63 г.

Риби (20.02 - 20.03) До обяд е важно да запазите хармонията във взаимоотношенията си. Следобедът насочва вниманието ви към по-дълбоки чувства и интуитивни прозрения. Денят е подходящ за вътрешна настройка и приемане.

Водолей (21.01 - 19.02) Сутринта подкрепя диалога и ясните договорки. По-късно денят поставя акцент върху личната отговорност и дългосрочните цели. Постепенните промени носят стабилност.

Козирог (23.12 - 20.01) Денят започва с нужда от баланс в общуването. Следобедът носи по-дълбок фокус и възможност за стратегическо мислене. Устойчивите решения идват чрез търпение и реализъм.

Стрелец (23.11 - 22.12) До обяд денят изисква съобразяване и умереност. По-късно може да усетите вътрешно напрежение между желание и възможности. Гъвкавият подход ви помага да продължите напред.

Скорпион (24.10 - 22.11) Сутринта може да започне по-спокойно и дипломатично. Следобедът засилва вътрешната ви концентрация и интуиция. Подходящ момент е да се съсредоточите върху същественото.

Везни (24.09 - 23.10) До обяд имате възможност да внесете яснота и баланс в отношенията. След това денят изисква повече вътрешна честност и смелост да погледнете по-дълбоко. Осъзнаването носи освобождаване.

Дева (24.08 - 23.09) Сутринта подкрепя диалога и разумните компромиси. По-късно фокусът се измества към конкретни задачи и по-дълбоко вглеждане в детайлите. Денят е подходящ за устойчиви решения.

Лъв (24.07 - 23.08) Денят започва с желание за баланс и справедливост. Следобедът носи по-силен вътрешен заряд и нужда от контрол над ситуацията. Спокойният и зрял подход ви помага да запазите влияние.

Рак (22.06 - 23.07) Сутринта е подходяща за изясняване на отношения и успокояване на напрежението. По-късно денят става по-интензивен и обръща вниманието ви навътре. Добре е да си дадете време за емоционално подреждане.

Близнаци (22.05 - 21.06) До обяд общуването върви по-леко и дипломатично. Възможно е да се появи нужда да вземете по-категорична позиция по-късно през деня. Добре е да съчетаете гъвкавост с последователност.

Телец (21.04 - 21.05) Сутринта носи желание за хармония и стабилност във взаимоотношенията. Денят ви помага да намерите работещи решения чрез търпение. Следобедът изисква повече концентрация и вътрешна яснота.