Колумбийският певец Йейсон Хименес и групата му загинаха при катастрофа с частен самолет ВИДЕО

Колумбийският певец Йейсон Хименес и неговата група загинаха при катастрофа с частен самолет в Колумбия, съобщи El Tiempo.

Вестникът отбелязва, че самолетът е бил на път за Меделин.

Малко след излитането си самолетът се разбива с шестима души на борда, включително Хименес.

Никой от тях не е оцелял.

Машината се е разбила в района на летище Пайпа в департамента Бояка, малко след излитането си за Меделин, гласи съобщение на Министерството на транспорта на Колумбия, предаде БТА

Видеоклипове, разпространявани в социалните мрежи, показват как неуспелият да набере височина при излитане самолет се разбива с висока скорост в тревна площ в края на пистата и се възпламенява

Трийсет и четири годишният изпълнител Хименес е известен в Колумбия с песните си в традиционните мексикански стилове "ранчера" и "коридо", донесли му милиони слушания в социалните медии.