Колумбийският певец Йейсон Хименес и групата му загинаха при катастрофа с частен самолет ВИДЕО

Колумбийският певец Йейсон Хименес и неговата група загинаха при катастрофа с частен самолет в Колумбия, съобщи El Tiempo.
Вестникът отбелязва, че самолетът е бил на път за Меделин.
Малко след излитането си самолетът се разбива с шестима души на борда, включително Хименес.
Никой от тях не е оцелял.
Машината се е разбила в района на летище Пайпа в департамента Бояка, малко след излитането си за Меделин, гласи съобщение на Министерството на транспорта на Колумбия, предаде БТА
Видеоклипове, разпространявани в социалните мрежи, показват как неуспелият да набере височина при излитане самолет се разбива с висока скорост в тревна площ в края на пистата и се възпламенява
Трийсет и четири годишният изпълнител Хименес е известен в Колумбия с песните си в традиционните мексикански стилове "ранчера" и "коридо", донесли му милиони слушания в социалните медии.
