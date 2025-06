Футболната легенда Дейвид Бекъм ще бъде удостоен с рицарско звание, съобщава британският The Sun. Очаква се официалното обявяване на новината да стане факт през следващата седмица.

Това високо отличие идва повече от две десетилетия след като Бекъм бе обявен за Офицер на Ордена на Британската империя (OBE) през 2003 г. – признание за приноса му към футбола и благотворителността.

На 50 години, Бекъм е сред най-разпознаваемите лица в историята на футбола. Той има 115 мача за националния отбор на Англия и е носител на редица титли с отбори като Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, ЛА Галакси, Пари Сен Жермен и Милан. Бекъм беше капитан на английския национален тим в продължение на повече от пет години, а един от най-паметните му моменти остава головият фаул срещу Гърция през 2001 г., който класира Англия за Световното първенство през 2002 г.

David Beckham to finally be awarded knighthood after string of near misses https://t.co/Q1KO5lbFhL pic.twitter.com/CP3Uk7eEGp