Мишел Обама избяга в Испания без Барак, но с други мъже (СНИМКИ)

Бившата първа дама на САЩ, Мишел Обама, бе заснета в четвъртък, 20 юни 2025 г., наслаждавайки се на обяд в ексклузивния клуб Lobster Club в Puerto Portals, Майорка. Компания ѝ правят дъщерите ѝ – 26-годишната Малия и 24-годишната Саша – както и близките приятели на семейство Обама: бившият американски посланик в Испания Джеймс Костос и неговият партньор Майкъл Смит, интериорен дизайнер, считан за личен декоратор на семейство Обама.

Според испански и американски източници, Барак Обама може би също е на острова – настанен в имението на Costos–Smith, но засега липсват потвърдени кадри, които да го покажат публично. Това разпали слуховете, че брачната връзка между него и Мишел е в криза – тема, която периодично се появява в таблоидите през последните месеци.

