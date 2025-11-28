Откриха черепа на рицар с генетично заболяване, загинал в битка

Разкопки в средновековното рицарско гробище на замъка Зорита де лос Канес в Испания разкриха останките на мъж с необичайно оформен череп. Както обясни Карме Рисе, биолог и антрополог от университета Ровира и Виргилиус в Испания, в интервю за Live Science, той вероятно е имал генетично заболяване, наречено синдром на Крузон.

„Никога преди не съм виждала такъв череп, особено пък на рицар“, призна Рисе.

От 13-ти до 15-ти век в замъка се е помещавал Орденът на Калатрава, който включвал рицари и монаси, поели военни задължения. Разкопки в местното гробище са проведени от 2014 до 2019 г., а резултатите от изследването на останките са публикувани наскоро в списание Heritage. Рисе е един от авторите на научната статия. Експертите обърнаха особено внимание на тези останки, защото главата на починалия е била изключително тясна и удължена.

Мъжът е бил на приблизително 40 години по време на смъртта си. Мускулни маркери показват, че е водил активен начин на живот. Предполага се, че е бил убит в битка: останките му са имали следи от две прободни рани по главата, а коленете му също са били счупени.

Главата на мъжа е била деформирана, защото черепните му шевове са се слели преждевременно. Тези шевове обикновено се сливат до 20-годишна възраст, което позволява на черепа да остане гъвкав, позволявайки преминаването през родовия канал и последващия растеж на мозъка. Преждевременното затваряне на черепните шевове (краниосиностоза) води до проблеми с растежа на черепа и мозъка, включително травматично мозъчно увреждане и смърт. Днес се извършват операции за облекчаване на вътречерепното налягане при краниосиностоза. Такива хирургични интервенции обаче не са били извършвани през Средновековието.

Краниосиностозата се среща в 1 на 2500 случая и най-често се причинява от генетични мутации, най-често срещаната от които води до синдром на Крузон. Пациентите с това състояние имат широко разположени очи, малка челюст и проблеми със слуха, но запазват когнитивната функция. Археолозите смятат, че рицарят може да е имал и синдром на Крузон, тъй като характерните промени са засегнали само черепа му. Необходим е генетичен анализ, за ​​да се докаже тази хипотеза.