Откриха нов вид тревопасен динозавър

Учени описаха напълно нов вид тревопасен динозавър, наречен Enigmacursor mollyborthwickae, след като откриха негови останки във формацията Морисън – един от най-значимите източници на динозавърски фосили в Северна Америка. Откритието, публикувано в престижното научно списание Royal Society Open Science, подчертава, че въпреки десетилетията интензивни разкопки регионът на западните Съединени щати продължава да изненадва палеонтолозите с нови находки.

Enigmacursor mollyborthwickae се отличава с по-малки размери в сравнение с по-известните си съвременници от формацията Морисън като Алозавър и Стегозавър. Анализите на костите показват, че този динозавър е бил бърз и адаптиран към живот край древните речни брегове, което е позволявало да избягва хищници и да се придвижва между различни екологични ниши. Изследването е резултат от сътрудничество между Лондонския природонаучен музей, университети в САЩ и експерти по мезозойски фауни.

Excited to reveal a new little #dinosaur from the Morrison Fm - Enigmacursor mollyborthwickae. Named by Susie Maidment & me in @royalsociety appearing on display @NHM_London tomorrow. Artwork by the inestimable @BobNichollsArt pic.twitter.com/uoZvN5ZlGb