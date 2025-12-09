2026 г. е в топ 3 на най-топлите години, откакто се води статистиката

Тази година е напът да се превърне в една от трите най-топлите години, откакто се води статистиката, предадоха ДПА И АФП, като цитираха данни на Службата за климатични промени „Коперник" на Европейския съюз.

В момента 2025 г. е на второ място, наравно с 2023 г., но след най-топлата в историята 2024 година, се посочва в месечния доклад.

Изминалият месец е третият най-топъл ноември, измерван някога, със средна глобална температура от 14,02 градуса по Целзий и доста високи стойности в региони като Северния ледовит океан, отбелязва ДПА.

Температурите през ноември са с 1,54 градуса над прединдустриалните нива, с което се надвишава целта от 1,5 градуса, заложена в Парижкото климатично споразумение, посочва БТА.

Макар че изследователите не очакват 2025 г. да надхвърли този праг, средните температури за периода 2023–2025 г. вероятно ще го надминат, което ще се случи за първи път за тригодишен период, отбелязва ДПА.

„Тези периоди не са абстрактни“, каза Саманта Бърджис от Службата на Европейския съюз за климатичните промени. „Те отразяват ускоряващото се темпо на климатичните промени и единственият начин да се смекчи бъдещото повишаване на температурите е бързото намаляване на емисиите на парникови газове“, допълни тя.

За Европа това беше петият най-топъл месец ноември в историята, като средна температура беше 5,74 градуса, отбелязва ДПА.

Докато в Източна Европа, на Балканите и в Турция бяха отчетени необичайно високи стойности на термометрите, в скандинавските страни и Южна Германия времето беше сравнително хладно.

Само три предишни есени в Европа са били толкова топли като тази, допълва ДПА.