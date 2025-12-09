Новини
Любопитно »
2026 г. е в топ 3 на най-топлите години, откакто се води статистиката

2026 г. е в топ 3 на най-топлите години, откакто се води статистиката

9 Декември, 2025 17:31 601 7

  • 2026 година-
  • най-топлата година-
  • статистика-
  • история-
  • климат-
  • климатични промени-
  • глобално затопляне

2024 г. е най-топлата година в историята на статистиката

2026 г. е в топ 3 на най-топлите години, откакто се води статистиката - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Тази година е напът да се превърне в една от трите най-топлите години, откакто се води статистиката, предадоха ДПА И АФП, като цитираха данни на Службата за климатични промени „Коперник" на Европейския съюз.

В момента 2025 г. е на второ място, наравно с 2023 г., но след най-топлата в историята 2024 година, се посочва в месечния доклад.

Изминалият месец е третият най-топъл ноември, измерван някога, със средна глобална температура от 14,02 градуса по Целзий и доста високи стойности в региони като Северния ледовит океан, отбелязва ДПА.

Температурите през ноември са с 1,54 градуса над прединдустриалните нива, с което се надвишава целта от 1,5 градуса, заложена в Парижкото климатично споразумение, посочва БТА.

Макар че изследователите не очакват 2025 г. да надхвърли този праг, средните температури за периода 2023–2025 г. вероятно ще го надминат, което ще се случи за първи път за тригодишен период, отбелязва ДПА.

„Тези периоди не са абстрактни“, каза Саманта Бърджис от Службата на Европейския съюз за климатичните промени. „Те отразяват ускоряващото се темпо на климатичните промени и единственият начин да се смекчи бъдещото повишаване на температурите е бързото намаляване на емисиите на парникови газове“, допълни тя.

За Европа това беше петият най-топъл месец ноември в историята, като средна температура беше 5,74 градуса, отбелязва ДПА.

Докато в Източна Европа, на Балканите и в Турция бяха отчетени необичайно високи стойности на термометрите, в скандинавските страни и Южна Германия времето беше сравнително хладно.

Само три предишни есени в Европа са били толкова топли като тази, допълва ДПА.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 2026год....

    13 0 Отговор
    Е най-топлата година.Пълен тюрлюгювеч е тая статия.Такава мешавица от години,че акъла ти се взима.Минало бъдеще,баба Ванга ряпа да яде.Абе важно е нещо да се драска за раята.

    17:38 09.12.2025

  • 2 Ало ало

    10 0 Отговор
    Сверете си календара!

    17:40 09.12.2025

  • 3 Тоалетната хартия

    7 0 Отговор
    2026 год.....ужас!!

    17:42 09.12.2025

  • 4 Гошо Рачев

    7 0 Отговор
    Плаща ли ви се нещо за гаданията!

    17:42 09.12.2025

  • 5 ООрана държава

    1 0 Отговор
    26та не е дошла още, къде я наредихте в топ 3

    18:12 09.12.2025

  • 6 ААААААААААААААА

    0 0 Отговор
    Ама тя и 2026 г. ли мина

    18:13 09.12.2025

  • 7 Гост

    0 0 Отговор
    Заглавие за 2026, която не е дошла,.вътре 2024,.2023, 2025, 1901, 1718, ...! Шизофрения но шия!!!

    18:14 09.12.2025