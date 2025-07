Астрономи от Чили показаха безпрецедентни изображения на ранната Вселена (ВИДЕО)

Астрономическият център АЛМА (ALMA) в северната част на Чили, където се намира най-мощният радиотелескоп в света, представи изображения на ранната Вселена, които според работещите в него изследователите са най-подробните, получавани досега, предаде АФП, цитирана от БТА.

"Никога досега не сме получавали изображения в такъв детайл и дълбочина на галактиките от ранната Вселена", каза пред АФП Серхио Мартин, ръководител на отдела за научни операции на АЛМА, по време на представянето им в Сантяго.

Изображения са уловили газа, който преди повече от 13 милиарда години е дал началото на първите галактики, хвърляйки нова светлина върху предишни открития.

"Заснемането на този газ предоставя възможност да се изследва къде се раждат звездите", каза пред АФП Родриго Ерера-Камус от екипа.

