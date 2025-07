Кати Пери и Орландо Блум заедно на яхта дни след раздялата (СНИМКИ)

Кати Пери и Орландо Блум бяха забелязани заедно в Италия, само дни след като техни представители потвърдиха официално раздялата им.

Снимки, публикувани от PageSix, показват 40-годишната поп звезда и 48-годишния актьор от „Властелинът на пръстените“ на борда на суперяхтата Koru, собственост на Джеф Безос, в компанията на четиригодишната им дъщеря Дейзи. На кадрите Пери се разхожда из палубата по черен бански костюм, докато Блум е уловен в момент на закачлива игра, хвърляйки малката Дейзи във въздуха. По-късно тримата са снимани по време на разходка из Капри.

Появата на звездното семейство идва само няколко дни след като представители на двамата официално съобщиха за края на деветгодишната им връзка. В разпространено изявление се казва: „Орландо и Кати пренастройват взаимоотношенията си през последните месеци, за да се фокусират върху съвместното родителство. Те ще продължат да бъдат виждани заедно като семейство, защото най-важният им приоритет винаги е бил и ще бъде отглеждането на дъщеря им с любов, стабилност и взаимно уважение.“

Exes Katy Perry and Orlando Bloom reunited in Italy over the weekend alongside their 4-year-old daughter, Daisy, in photos obtained by Page Six. 👀 📸: BACKGRID pic.twitter.com/c8Y9PcuGg4