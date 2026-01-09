Новини
Любопитно »
Дъщерята на Боби Михайлов продаде дома си

Дъщерята на Боби Михайлов продаде дома си

9 Януари, 2026 13:16 1 432 8

  • дъщеря-
  • боби михайлов-
  • бисера-
  • имот-
  • дом-
  • 1 млн. лв.-
  • продаде

Сделката е за над 1 млн. лева

Дъщерята на Боби Михайлов продаде дома си - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дъщерята на легендарния вратар и бивш президент на БФС Борислав Михайлов – Бисера, е продала тайно семейния си дом, разкрива „България Днес“. Подобно на брат си Николай Михайлов, тя се е разделила с имота си още преди него, далеч от публичното внимание.

Къщата на Бисера и съпруга ѝ Живко Миланов се намирала в столичния квартал Бистрица и била в непосредствена близост до прочутия дом на Николай Михайлов и Николета Лозанова. Имотът е построен от фирмата на зетя на Борислав Михайлов и е бил със сходна площ на този на брат ѝ, макар и по-семпло обзаведен.

Според източници причината за продажбата може да е сходна с тази на къщата на Николай и Николета. Луксозният имот, станал известен като „Домът на мечтите“, имаше сериозни проблеми с подпочвени води и се наводнявал при всеки по-силен дъжд. Въпреки опитите на майстори и специалисти, трайно решение така и не било намерено.

Има сериозни предположения, че същият проблем е засегнал и дома на Бисера и Живко Миланов, което е ускорило решението им да се разделят с имота.

Официална информация за цената на сделката няма, но според брокери къщата не е продадена за по-малко от 1 милион лева. Купувачът, както и при имота на Николай Михайлов и Николета Лозанова, остава неизвестен, но по всяка вероятност става дума за изключително заможен човек.

Не е ясно и къде семейството се е преместило след продажбата. Преди къщата в Бистрица Бисера и Живко Миланов, заедно със синовете си, са живели в апартамент в София.

В момента семейството преминава през изключително труден период заради сериозното здравословно състояние на Борислав Михайлов. Легендарният вратар е получил инсулт и продължава да се намира в болница, където за него се полагат постоянни медицински грижи. По информация на близки състоянието му остава тежко.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    6 2 Отговор
    Масово от селата идват "майстори", които не са запознати с тънкости и стандарти на строителството, мислейки ,че си правят селката къща и се получават такива проблеми. Скъпи новоселци дошле на софията, не се колебайте да се върнете, мотиката ви чака!

    13:21 09.01.2026

  • 2 смех

    7 0 Отговор
    не знаех че богаташите си купуват къщи за над милион които се наводняват

    13:22 09.01.2026

  • 3 интересно

    7 0 Отговор
    как така се наводнявала къщата "дом на мечтите" не е ли било всичко проверено преди да се започне строителството и при строителството такъв проблем трябва да е оправен, нали ни залъгваха с тази блудкава помия месеци колко страхотна била къщата

    13:26 09.01.2026

  • 4 Ударихте дъното

    4 0 Отговор
    с подобни пасквили, пфу

    13:28 09.01.2026

  • 5 тати беше много работен

    4 0 Отговор
    спести милиони с тея две ръце

    13:30 09.01.2026

  • 6 Озадачен

    1 0 Отговор
    Е, и???

    13:33 09.01.2026

  • 7 Лоша

    0 0 Отговор
    енергия ! Тези "християни" получиха изключението да сключат брак в Александър Невски , а по - натататък всеки може сам да си прецени.......

    13:37 09.01.2026

  • 8 Нищоправеца

    0 0 Отговор
    Глупости на търкалета. Основната причина да се продаде къщата е гладът или по-скоро липсата на парички за такъв стандарт вече

    13:39 09.01.2026