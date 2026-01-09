Дъщерята на Боби Михайлов продаде дома си

Дъщерята на легендарния вратар и бивш президент на БФС Борислав Михайлов – Бисера, е продала тайно семейния си дом, разкрива „България Днес“. Подобно на брат си Николай Михайлов, тя се е разделила с имота си още преди него, далеч от публичното внимание.

Къщата на Бисера и съпруга ѝ Живко Миланов се намирала в столичния квартал Бистрица и била в непосредствена близост до прочутия дом на Николай Михайлов и Николета Лозанова. Имотът е построен от фирмата на зетя на Борислав Михайлов и е бил със сходна площ на този на брат ѝ, макар и по-семпло обзаведен.

Според източници причината за продажбата може да е сходна с тази на къщата на Николай и Николета. Луксозният имот, станал известен като „Домът на мечтите“, имаше сериозни проблеми с подпочвени води и се наводнявал при всеки по-силен дъжд. Въпреки опитите на майстори и специалисти, трайно решение така и не било намерено.

Има сериозни предположения, че същият проблем е засегнал и дома на Бисера и Живко Миланов, което е ускорило решението им да се разделят с имота.

Официална информация за цената на сделката няма, но според брокери къщата не е продадена за по-малко от 1 милион лева. Купувачът, както и при имота на Николай Михайлов и Николета Лозанова, остава неизвестен, но по всяка вероятност става дума за изключително заможен човек.

Не е ясно и къде семейството се е преместило след продажбата. Преди къщата в Бистрица Бисера и Живко Миланов, заедно със синовете си, са живели в апартамент в София.

В момента семейството преминава през изключително труден период заради сериозното здравословно състояние на Борислав Михайлов. Легендарният вратар е получил инсулт и продължава да се намира в болница, където за него се полагат постоянни медицински грижи. По информация на близки състоянието му остава тежко.