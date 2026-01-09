Дъщерята на Лияна демонстрира издуто деколте в Тайланд (СНИМКИ)

Дъщерята на Лияна, Дениз Йозджан, си сложи общо 2000 кубика в гърдите и с гордост показва пищната си пазва по света, пише Intrigi.bg.

Младата красавица учи в Моден мениджмънт в Дубай, но не се задържа дълго време там, а предпочита през свободното си време да обикаля света. Нова година Дениз посрещна в Тайланд, където не пропусна да покаже как изглеждат новите ѝ придобивки в изрязано деколте.

Щерката на Лияна първоначално искала да учи в Лондон, но сметнала, че градът е твърде опасен и се преориентирала към Емиратите.

„Страх ме е от мигрантите в Лондон, а те са навсякъде – там е трудно да срещнеш англичанин. Затова реших да уча в ОАЕ“, разказа Дениз, която е твърдо решена да не се задоволява само с едно висше образование.

След като завърши журналистическото си образование в Софийския университет, тя веднага записа модната специалност и нищо чудно след това да избере още една квалификация.

Очевидно освен красивата си външност, Дениз е наследила и амбициозния характер на майка си.