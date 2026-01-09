Дъщерята на Лияна демонстрира издуто деколте в Тайланд (СНИМКИ)

Дъщерята на Лияна, Дениз Йозджан, си сложи общо 2000 кубика в гърдите и с гордост показва пищната си пазва по света, пише Intrigi.bg.
Младата красавица учи в Моден мениджмънт в Дубай, но не се задържа дълго време там, а предпочита през свободното си време да обикаля света. Нова година Дениз посрещна в Тайланд, където не пропусна да покаже как изглеждат новите ѝ придобивки в изрязано деколте.
Щерката на Лияна първоначално искала да учи в Лондон, но сметнала, че градът е твърде опасен и се преориентирала към Емиратите.
„Страх ме е от мигрантите в Лондон, а те са навсякъде – там е трудно да срещнеш англичанин. Затова реших да уча в ОАЕ“, разказа Дениз, която е твърдо решена да не се задоволява само с едно висше образование.
След като завърши журналистическото си образование в Софийския университет, тя веднага записа модната специалност и нищо чудно след това да избере още една квалификация.
Очевидно освен красивата си външност, Дениз е наследила и амбициозния характер на майка си.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Мъж
09:19 09.01.2026
3 ДЖО
09:19 09.01.2026
4 Ицо Багера
Това за пример ли го давате или просто е платена реклама за упадъка на моралните ценности ?
Коментиран от #7
09:23 09.01.2026
5 Що, баща
Да не ви се разсърди?
09:25 09.01.2026
6 Спиро
09:28 09.01.2026
7 Е, тука си
До коментар #4 от "Ицо Багера":Се объркал - точно там им казват елит, нали ние точно от тия, “цивилизованите” се научихме, я!
“Морален отпадък” ги наричахме в старото общество, социализма, дето го обявихте за остаряло и авторитарно!
09:29 09.01.2026
8 Принцеса Даяна
09:29 09.01.2026
9 Спас
09:29 09.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Воисил Граматик
09:38 09.01.2026
12 Дебела
09:49 09.01.2026
13 123
Тая с удоволствие една мотика и ни хляб, ни вода от сутрин до заник
09:50 09.01.2026
14 Магазини ОриБебе
09:51 09.01.2026
15 отекчен
09:52 09.01.2026