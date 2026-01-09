Новини
9 Януари, 2026 09:13 1 602 15

  • дъщеря-
  • лияна-
  • дениз йозджан-
  • кубика-
  • силикон-
  • гърди

Нова година Дениз посрещна в екзотичната държава, където не пропусна да покаже как изглеждат новите й придобивки в изрязан бански

Дъщерята на Лияна демонстрира издуто деколте в Тайланд (СНИМКИ) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дъщерята на Лияна, Дениз Йозджан, си сложи общо 2000 кубика в гърдите и с гордост показва пищната си пазва по света, пише Intrigi.bg.

Младата красавица учи в Моден мениджмънт в Дубай, но не се задържа дълго време там, а предпочита през свободното си време да обикаля света. Нова година Дениз посрещна в Тайланд, където не пропусна да покаже как изглеждат новите ѝ придобивки в изрязано деколте.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от DENIZ (@deniz_yoz)


Щерката на Лияна първоначално искала да учи в Лондон, но сметнала, че градът е твърде опасен и се преориентирала към Емиратите.

„Страх ме е от мигрантите в Лондон, а те са навсякъде – там е трудно да срещнеш англичанин. Затова реших да уча в ОАЕ“, разказа Дениз, която е твърдо решена да не се задоволява само с едно висше образование.

След като завърши журналистическото си образование в Софийския университет, тя веднага записа модната специалност и нищо чудно след това да избере още една квалификация.

Очевидно освен красивата си външност, Дениз е наследила и амбициозния характер на майка си.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мъж

    24 0 Отговор
    Ако Махмуд ги е платил тези обезобразявания, значи че и той е залепил релето! Та това изглежда много по зле от майка си , защото тя поне е на години!

    09:19 09.01.2026

  • 3 ДЖО

    22 0 Отговор
    Проституция в действие! И какво ще учи в Емиратите,устен изпит ли? А на снимката се виждат шугардади и някаква качена на масата...Българийо за тебе те.....Срамна история...Пък дано завърши там и там да практикува,че тука ще я сложат в парламента да ни управлява....

    09:19 09.01.2026

  • 4 Ицо Багера

    17 0 Отговор
    На тези в едно цивилизовано общество им казват морални отпадъци.
    Това за пример ли го давате или просто е платена реклама за упадъка на моралните ценности ?

    Коментиран от #7

    09:23 09.01.2026

  • 5 Що, баща

    6 0 Отговор
    Й по-малко амбициозен ли ви изглежда?
    Да не ви се разсърди?

    09:25 09.01.2026

  • 6 Спиро

    13 0 Отговор
    Да учиш и да имаш 2000 кубика ми се стртува несъвместимо..

    09:28 09.01.2026

  • 7 Е, тука си

    7 4 Отговор

    До коментар #4 от "Ицо Багера":

    Се объркал - точно там им казват елит, нали ние точно от тия, “цивилизованите” се научихме, я!
    “Морален отпадък” ги наричахме в старото общество, социализма, дето го обявихте за остаряло и авторитарно!

    09:29 09.01.2026

  • 8 Принцеса Даяна

    18 0 Отговор
    А аз виждам просто едно обезобразено младо момиче, което на всичко отгоре е надебеляло значително

    09:29 09.01.2026

  • 9 Спас

    9 0 Отговор
    егати, двигателя на джипката ми е 2000 кубика..

    09:29 09.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Воисил Граматик

    5 0 Отговор
    Тези гърди да не са резервоар на автомобил,та им слагат толкова кубици полутечности?!

    09:38 09.01.2026

  • 12 Дебела

    4 0 Отговор
    и грозна.

    09:49 09.01.2026

  • 13 123

    5 0 Отговор
    Вари го, печи го урволяка си е урволяк.
    Тая с удоволствие една мотика и ни хляб, ни вода от сутрин до заник

    09:50 09.01.2026

  • 14 Магазини ОриБебе

    2 0 Отговор
    Балък Етли сикишалка

    09:51 09.01.2026

  • 15 отекчен

    2 0 Отговор
    сливата круши не ражда

    09:52 09.01.2026