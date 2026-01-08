Скандал с тежки обвинения разтърси феновете на "Хелс Китчън", след като Цвети Миленова от пети сезон публикува емоционално видео, в което през сълзи разказва за драматичен разрив с годеника ѝ Патрицио – участник от седми сезон, предава Шоу Блиц.

По думите ѝ, след като той продал италианския си ресторант, поведението му рязко се променило и прераснало в системен тормоз.

Във видеото Цвети твърди, че Патрицио злоупотребява с алкохол и наркотици и не спира да я обижда публично – както нея, така и приятелите ѝ. Най-тежкото ѝ обвинение обаче е за физическо насилие.

По думите ѝ, той се появил пиян в дома на нейни приятели и, когато тя се върнала от магазина, я нападнал – нанасял ѝ шамари и я бутал на земята. „Не спира да ме тормози“, повтаря тя, видимо разстроена. Последователите на една от любимките на шеф Ангелов обаче не ѝ вярват и смятат, че тя лъже и симулира плача си пред камерата.

Само часове по-рано обаче Патрицио публикува своята версия в серия от сторита. В тях той показва как събира багажа на Цвети в чували за боклук, оставя ги пред вратата и сменя ключалката.

Италианецът твърди, че е плакал заради нея и че е открил чатове, от които разбрал, че тя си пише с други мъже и му изневерява от месеци.

В сторитата си Патрицио обвинява Цвети, че търси внимание и изпраща интимни снимки, а към разказа си добавя и чат, за който твърди, че е с нейна приятелка.

Заради езиковата бариера не всичко от обясненията му е напълно ясно, но посланието е категорично – за него връзката е приключила и вината не е негова.