Скандал с тежки обвинения разтърси феновете на "Хелс Китчън", след като Цвети Миленова от пети сезон публикува емоционално видео, в което през сълзи разказва за драматичен разрив с годеника ѝ Патрицио – участник от седми сезон, предава Шоу Блиц.
По думите ѝ, след като той продал италианския си ресторант, поведението му рязко се променило и прераснало в системен тормоз.
Във видеото Цвети твърди, че Патрицио злоупотребява с алкохол и наркотици и не спира да я обижда публично – както нея, така и приятелите ѝ. Най-тежкото ѝ обвинение обаче е за физическо насилие.
По думите ѝ, той се появил пиян в дома на нейни приятели и, когато тя се върнала от магазина, я нападнал – нанасял ѝ шамари и я бутал на земята. „Не спира да ме тормози“, повтаря тя, видимо разстроена. Последователите на една от любимките на шеф Ангелов обаче не ѝ вярват и смятат, че тя лъже и симулира плача си пред камерата.
Само часове по-рано обаче Патрицио публикува своята версия в серия от сторита. В тях той показва как събира багажа на Цвети в чували за боклук, оставя ги пред вратата и сменя ключалката.
Италианецът твърди, че е плакал заради нея и че е открил чатове, от които разбрал, че тя си пише с други мъже и му изневерява от месеци.
В сторитата си Патрицио обвинява Цвети, че търси внимание и изпраща интимни снимки, а към разказа си добавя и чат, за който твърди, че е с нейна приятелка.
Заради езиковата бариера не всичко от обясненията му е напълно ясно, но посланието е категорично – за него връзката е приключила и вината не е негова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бендида
13:02 08.01.2026
2 Факт
13:07 08.01.2026
3 Мелс хелс
Имало е знаци малко.
13:11 08.01.2026
4 Мадуро
13:22 08.01.2026
5 Трол
13:28 08.01.2026
6 Рангел
Пълен ужас.Жалкото е,че такива прости същества ги лансират по телевизиите.Последният потрес е в Черешката на тортата,толкова прости хора събрани на едно.Предаването трябва да се казва Черешката на простотията
13:32 08.01.2026
7 Този
13:33 08.01.2026
8 Пфъъъ
13:41 08.01.2026
9 Тракиец 🇺🇦
13:48 08.01.2026
10 Панчаревската кметица
пък сига ривеш
13:50 08.01.2026
11 в кратце
14:34 08.01.2026