Новини
Любопитно »
Изневери, побой, лъжи: Избухна грандиозен скандал между Цвети и Патрицио от "Hell's Kitchen" (ВИДЕО)

Изневери, побой, лъжи: Избухна грандиозен скандал между Цвети и Патрицио от "Hell's Kitchen" (ВИДЕО)

8 Януари, 2026 12:58 2 039 11

  • цвети миленова-
  • патрицио-
  • хелс китчън-
  • двойка-
  • раздяла-
  • скандал

Двойката се обвинява взаимно в тайни, тормоз и манипулации

Изневери, побой, лъжи: Избухна грандиозен скандал между Цвети и Патрицио от "Hell's Kitchen" (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Скандал с тежки обвинения разтърси феновете на "Хелс Китчън", след като Цвети Миленова от пети сезон публикува емоционално видео, в което през сълзи разказва за драматичен разрив с годеника ѝ Патрицио – участник от седми сезон, предава Шоу Блиц.

По думите ѝ, след като той продал италианския си ресторант, поведението му рязко се променило и прераснало в системен тормоз.

Във видеото Цвети твърди, че Патрицио злоупотребява с алкохол и наркотици и не спира да я обижда публично – както нея, така и приятелите ѝ. Най-тежкото ѝ обвинение обаче е за физическо насилие.

По думите ѝ, той се появил пиян в дома на нейни приятели и, когато тя се върнала от магазина, я нападнал – нанасял ѝ шамари и я бутал на земята. „Не спира да ме тормози“, повтаря тя, видимо разстроена. Последователите на една от любимките на шеф Ангелов обаче не ѝ вярват и смятат, че тя лъже и симулира плача си пред камерата.

Само часове по-рано обаче Патрицио публикува своята версия в серия от сторита. В тях той показва как събира багажа на Цвети в чували за боклук, оставя ги пред вратата и сменя ключалката.

Италианецът твърди, че е плакал заради нея и че е открил чатове, от които разбрал, че тя си пише с други мъже и му изневерява от месеци.

В сторитата си Патрицио обвинява Цвети, че търси внимание и изпраща интимни снимки, а към разказа си добавя и чат, за който твърди, че е с нейна приятелка.

Заради езиковата бариера не всичко от обясненията му е напълно ясно, но посланието е категорично – за него връзката е приключила и вината не е негова.


Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бендида

    31 1 Отговор
    Не ги знам тези хора, но да си подават сигнали в полицията, с драми в социалните мрежи няма да си решат проблемите.

    13:02 08.01.2026

  • 2 Факт

    17 7 Отговор
    Патрицио, да си беше останал в Италия....

    13:07 08.01.2026

  • 3 Мелс хелс

    14 3 Отговор
    В хелс китчън Патрицио носеше женско бельо, Госпожата ползва паричките му и си сложи подобрения, на предложението му за брак в ефир не се чу отговор.
    Имало е знаци малко.

    13:11 08.01.2026

  • 4 Мадуро

    9 2 Отговор
    Си ганьовска трагедия! 🤣🤣🤣

    13:22 08.01.2026

  • 5 Трол

    8 1 Отговор
    И аз да загубя половината пари от ресторант, и аз ще рева.

    13:28 08.01.2026

  • 6 Рангел

    8 1 Отговор
    Какъв изказ,каква гладка мисъл,какъв интелект.Той уж бил поканен,пък дошъл без да казва на никого,той бил казал на някакви хора,те били му казали,тя му била казала.
    Пълен ужас.Жалкото е,че такива прости същества ги лансират по телевизиите.Последният потрес е в Черешката на тортата,толкова прости хора събрани на едно.Предаването трябва да се казва Черешката на простотията

    13:32 08.01.2026

  • 7 Този

    3 0 Отговор
    ром в средата като го видя и подминавам Билла

    13:33 08.01.2026

  • 8 Пфъъъ

    4 0 Отговор
    Бой с черпаци и тохаджийски страсти, писна ми от всякакви риалити "геройчета" 🤮😬

    13:41 08.01.2026

  • 9 Тракиец 🇺🇦

    1 2 Отговор
    Брат като си хващаш българка за жена / приятелка трябва да си наясно на 💯 ПРОЦЕНТА че тя върви с антураж от минимум 15 любовника ( спонсори) отделно е минала поне на 100 мъже в креватите и че си баджанак с всеки потенциален мъж с който се разминаваш в мола или на улицата.Ганьовица е известна с това че е пълен БО-КЛУК и па.рцал

    13:48 08.01.2026

  • 10 Панчаревската кметица

    3 0 Отговор
    миличка ти сама си преценила че трябва да му даваш на този патренцио
    пък сига ривеш

    13:50 08.01.2026

  • 11 в кратце

    0 0 Отговор
    Този грандиозен скандал, след като е избухнал,може с мощността си да събори Ла тур Ефель. Кой ли му е подпалил фитила?!

    14:34 08.01.2026