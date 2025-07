Село в щата Илинойс купи къщата от детството на папа Лъв XIV

Властите на село Долтън, в щата Илинойс, купиха за 375 000 долара къщата, в която е живял като дете папа Лъв XIV, съобщи „Чикаго сънтаймс“, предава БТА.

Планира се малката двуетажна тухлена постройка да стане официална световна туристическа дестинация.

Следващата стъпка на южното предградие на Чикаго е да постави врата на имота, след което да получи статут на национална историческа забележителност за къщата, отбеляза говорителят на селото Накита Клауд.

Домът вече привлича посетители от цялата страна, след като през май тази година Робърт Превост бе избран за първия папа, роден в САЩ.

