Холивудски звезди се срещнаха с Папа Лъв XIV във Ватикана (СНИМКИ)

16 Ноември, 2025 07:22 617 2

  • папа лъв xiv-
  • холивудски звезди

Под фреските на Залата Климентин папата говори за силата на киното да обединява, да образова и да вдъхновява

Холивудски звезди се срещнаха с Папа Лъв XIV във Ватикана (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Папа Лъв XIV прие холивудски звезди във Ватикана в първа по рода си среща, на която присъстваха актьори и режисьори като Кейт Бланшет, Виго Мортенсен, Моника Белучи, Крис Пайн, Спайк Лий и Гас Ван Сант, както и водещи фигури от италианското кино като Джузепе Торнаторе и Джани Амелио, съобщи BBC. Събитието бе знак за желанието на Католическата църква да общува по-активно със света на изкуството и популярната култура, пише nova.bg.

Снимка: БГНЕС

Под фреските на Залата Климентин папата говори за силата на киното да обединява, да образова и да вдъхновява. Той подчерта неговата „способност да удивлява“ и призова филмовите творци да разказват историите, свързани с „раните на света“ — насилие, бедност, изгнание, самота, зависимости и забравени конфликти. Според него „доброто кино не експлоатира болката, а я изследва и разбира“.

Снимка: БГНЕС

Лъв XIV изрази загриженост от „тревожното намаляване“ на посещаемостта в киносалоните и определи затварянето им като загуба за местните общности, които той нарече биещото сърце на обществото. Той призова държавите и институциите да подкрепят филмовата индустрия, особено в период на кризи като скорошната холивудска стачка и финансовите затруднения в Италия.

Срещата има допълнително значение, тъй като папа Лъв XIV, първият северноамериканец на престола, все още изгражда своя публичен образ. По-тих и сдържан от своя предшественик Франциск, той използва това звездно събитие, за да очертае нова, по-отворена към културата посока.

След речта и благословията си Папата прие всеки гост лично. Звездите му поднесоха символични подаръци: Кейт Бланшет му даде плетена гривна в знак на солидарност с разселените хора - жест, свързан с работата ѝ в UNHCR, а Спайк Лий му подари фланелка на Ню Йорк Никс с номер 14 и надпис „Pope Leo“.

Снимка: БГНЕС


