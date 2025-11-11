Холивудски звезди ще гостуват на Папата във Ватикана този уикенд

Холивудски звезди, сред които Кейт Бланшет и Крис Пайн, ще се срещнат с папа Лъв Четиринадесети във Ватикана този уикенд, съобщава Ройтерс, позовавайки се на пресслужбата на Светия престол.

Към специалната аудиенция във Ватикана с първия папа от Съединените щати ще се присъединят и режисьори, носители на „Оскар“ - Спайк Лий, Джордж Милър и Гас Ван Сант, пише още БТА.

Папата „е изразил желанието си да задълбочи диалога със света на киното... изследвайки възможностите, които артистичното творчество предлага за мисията на католическата църква и насърчаването на човешките ценности“, се казва в изявление на Ватикана, цитирано от Ройтерс.

Редом с папата често се изявяват високопоставени католически кардинали, но рядко в подобни събития се включват холивудски звезди. Покойният папа Франциск обаче беше домакин на събитие във Ватикана през юни 2024 г. за комици, включително водещите на късните вечерни предавания от САЩ Конан О'Брайън, Стивън Колбърт и Джими Фалън. Сред другите личности, които ще участват в съботното събитие с Лъв Четиринадесети, са актьорите Алисън Бри, Дейв Франко и Виго Мортенсен, както и режисьорите Джоана Хог, Тони Кей и Джули Теймор.

Преди новото събитие Ватикана сподели за някои от любимите филми на папата, като „Звукът на музиката“ (1965), „Обикновени хора“ (1980), и „Животът е прекрасен“ (1997). Събитието в събота се организира от културния отдел на Ватикана като част от продължаващата Света година на католиците, допълва още Ройтерс.