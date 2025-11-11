Новини
Любопитно »
Холивудски звезди ще гостуват на Папата във Ватикана този уикенд

Холивудски звезди ще гостуват на Папата във Ватикана този уикенд

11 Ноември, 2025 16:31 478 6

  • холивуд-
  • звезди-
  • холивудски звезди-
  • папа лъв-
  • папа лъв xiv-
  • гостуване

Кейт Бланшет и Крис Пайн ще бъдат сред звездните гости на папа Лъв XIV

Холивудски звезди ще гостуват на Папата във Ватикана този уикенд - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Холивудски звезди, сред които Кейт Бланшет и Крис Пайн, ще се срещнат с папа Лъв Четиринадесети във Ватикана този уикенд, съобщава Ройтерс, позовавайки се на пресслужбата на Светия престол.

Към специалната аудиенция във Ватикана с първия папа от Съединените щати ще се присъединят и режисьори, носители на „Оскар“ - Спайк Лий, Джордж Милър и Гас Ван Сант, пише още БТА.

Папата „е изразил желанието си да задълбочи диалога със света на киното... изследвайки възможностите, които артистичното творчество предлага за мисията на католическата църква и насърчаването на човешките ценности“, се казва в изявление на Ватикана, цитирано от Ройтерс.

Редом с папата често се изявяват високопоставени католически кардинали, но рядко в подобни събития се включват холивудски звезди. Покойният папа Франциск обаче беше домакин на събитие във Ватикана през юни 2024 г. за комици, включително водещите на късните вечерни предавания от САЩ Конан О'Брайън, Стивън Колбърт и Джими Фалън. Сред другите личности, които ще участват в съботното събитие с Лъв Четиринадесети, са актьорите Алисън Бри, Дейв Франко и Виго Мортенсен, както и режисьорите Джоана Хог, Тони Кей и Джули Теймор.

Преди новото събитие Ватикана сподели за някои от любимите филми на папата, като „Звукът на музиката“ (1965), „Обикновени хора“ (1980), и „Животът е прекрасен“ (1997). Събитието в събота се организира от културния отдел на Ватикана като част от продължаващата Света година на католиците, допълва още Ройтерс.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 0 Отговор
    Старата му дружка Том Ханкс. Как само го мъкна на гръб из джунглите на Сайгон.

    16:32 11.11.2025

  • 2 Трол

    2 0 Отговор
    Трябва и този папа да гали г-н Борисов по главата и така той да счупи рекордите на Гинес в категорията.

    16:35 11.11.2025

  • 3 Мел Гибсън прие Ортодокса

    3 1 Отговор
    Ватиканът е като Дисниленд, само че за възрастни.

    16:36 11.11.2025

  • 4 Красимир Петров

    2 1 Отговор
    Във Ватикана са най-големите изврате.няци

    16:49 11.11.2025

  • 5 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Ватиканският Поп съвсем е изтрещял.Що не покани спящите в кашони американоси в.L.A. на
    Skid Row?

    16:51 11.11.2025

  • 6 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Значи да очакваме нови филми от Холивудската пропаганда ,че евреите са жертва

    17:38 11.11.2025