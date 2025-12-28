Новини
Дъщерите на бившия принц Андрю се отрекоха от перверзния си баща

28 Декември, 2025 13:05, обновена 28 Декември, 2025 13:10 1 723 27

Беатрис и Юджини присъстваха на традиционната коледна служба в Сандрингам с останалата част от кралското семейство

Дъщерите на бившия принц Андрю се отрекоха от перверзния си баща - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Дъщерите на бившия принц Андрю, принцеси Беатрис и Юджини, присъстваха на традиционната коледна служба в Сандрингам с останалата част от кралското семейство, пише New York Post.

Появявайки се на тържеството без скандалния си баща, Беатрис и Юджини демонстрираха солидарност с крал Чарлз III. Посещението им се разглежда като съзнателно дистанциране от баща им - ефективно отричане от Андрю Маунтбатън-Уиндзор, за да запазят връзката си с двора.

На службата на 25 декември присъстваха крал Чарлз III, кралица Камила, принц Уилям, съпругата му Кейт Мидълтън и децата им.

Братът на крал Чарлз III беше разкрит като перверзник с хиляди любовници. Той беше лишен от титлата си принц за изнасилване.

В края на октомври крал Чарлз III официално лиши по-малкия си брат Андрю от всички кралски титли и рангове поради връзките му с бизнесмена Джефри Епстийн.

Бившият принц беше изгонен и от резиденцията си, Роял Лодж.


  • 1 Не са

    16 2 Отговор
    се отрекли , но той просто не беше поканен на Коледната служба , което е разбираемо .

    13:13 28.12.2025

  • 2 Пустиня(к)

    23 2 Отговор
    Ега ти, тия кръвосмешения до кви резултати водат... Десната, айде, иди-доди, ма левата...

    Коментиран от #4, #18, #21

    13:13 28.12.2025

  • 3 Факт

    4 2 Отговор
    Браво на тях. Макар че, кой би изисквал да се разграничават?

    13:14 28.12.2025

  • 4 Нищо бе

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пустиня(к)":

    ще ги осиновя и двете, да не са без татко,че ми стана мъчно.

    Коментиран от #9

    13:16 28.12.2025

  • 5 побърканяк

    16 2 Отговор
    Едната е опулена като наш кокорчо да не би и той да им е сестра.

    13:19 28.12.2025

  • 6 мдаа

    14 1 Отговор
    Аз пък се отрекох от всичките премиери, и в сянка, и на припек, ама те още се натискат да управляват. Нагли неможачи и некадърници!

    13:20 28.12.2025

  • 7 перверзник според писара

    11 3 Отговор
    с хиляди любовници

    блазе му на андрю мечтата на много хора (не само мъже)
    живял си е живота на макс и няма кво да съжалява
    направо да пише книга за тез спомени да си възвърне слава и пари

    и да не му дреме за тез кифли отрекли се от него

    13:22 28.12.2025

  • 8 АМАH OT ИДИOTИ

    18 1 Отговор
    ОТ БАЩА СИ МОЖЕ ДА СА СЕ ОТРЕКЛИ, ОТ НАСЛЕДСТВО И СТАТУТ, НЕ 🤣

    13:24 28.12.2025

  • 9 ще ги осиновя и двете

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Нищо бе":

    минага онез кьорави времена

    днешно време мифлите
    само с шпек народен не мож ги нахрани

    13:24 28.12.2025

  • 10 Опааа

    4 2 Отговор
    Тия па! Кифли!

    13:31 28.12.2025

  • 11 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    9 2 Отговор
    Тези са истински ма$$$тии - отричат се от баща си, за да са пак на безплатната софра за търтеи...

    13:33 28.12.2025

  • 12 хаха

    4 3 Отговор
    А как е "перверзния" оранжев педофил а?

    ХАХАХА

    13:33 28.12.2025

  • 13 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 2 Отговор
    То и той се е отрекъл от двете си грозни дъщери!🐊🥳🤣🖕

    13:34 28.12.2025

  • 14 МИНУВАЧ

    2 1 Отговор
    Иначе няма да са принцеси

    13:39 28.12.2025

  • 15 Верно ли бе

    3 1 Отговор
    Да не ги е напъвал и тях ?

    13:51 28.12.2025

  • 16 Не,че нещо,ама...

    3 1 Отговор
    ИнтересА,клати фесА

    13:53 28.12.2025

  • 17 ЕстетЪ

    5 1 Отговор
    Тази в ляво, прилича на робот с ИИ.

    13:55 28.12.2025

  • 18 Дядо Митьоo

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пустиня(к)":

    Както е казал древния мислител-колкото по на север от Франция отиваш,кравите стават по-хубави от жените!

    14:03 28.12.2025

  • 19 @@@

    4 1 Отговор
    Момите не само са се отрекли, мисля си че за 5 паунда ще го гръмнат в гръб, само и само да не почнат редовна работа принцеските

    14:16 28.12.2025

  • 20 Лопата Орешник

    5 1 Отговор
    Аз не знам стареца колко е извратен, ама тия двете , особено ококорената, какви работи могат и правят, стареца ще ви се стори като пръдня в торнадо!

    14:20 28.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 6135

    1 1 Отговор
    Тези храбри и достойни дами да бъдат предложени за медал "Павлик Морозов", Първа степен!

    14:30 28.12.2025

  • 23 Червената шапчица

    2 1 Отговор
    Много са хитри Беатрис и Юджини --- - съзнателно дистанциране от баща им - ефективно отричане от Андрю Маунтбатън-Уиндзор, за да запазят връзката си с двора и да продължат да лапат кинти и облаги.....

    14:31 28.12.2025

  • 24 Цвете

    1 0 Отговор
    А ХАРИ И СЕМЕЙСТВОТО НЕ БЯХА ЛИ ПОКАНЕНИ ? ЗА ЕДНИ СВАТБА, А ЗА ДРУГИ БРАДВА. ЩО ТАКА? И ТОЙ ЛИ Е " ОТЛЪЧЕН ОТ ФАМИЛИЯТА? ☹️🍷🍀

    14:39 28.12.2025

  • 25 Цвете

    1 1 Отговор
    А ХАРИ И СЕМЕЙСТВОТО НЕ БЯХА ЛИ ПОКАНЕНИ ? ЗА ЕДНИ СВАТБА, А ЗА ДРУГИ БРАДВА. ЩО ТАКА? И ТОЙ ЛИ Е " ОТЛЪЧЕН ОТ ФАМИЛИЯТА? ☹️🍷🍀

    14:40 28.12.2025

  • 26 Чичо Андрю

    1 0 Отговор
    Браво, не им трябва такъв баща! Да го държат далеч и от своите деца!

    14:42 28.12.2025

  • 27 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Андрю Маунтбатън-Уиндзор. Маунтбатън в оригинал е Батенберг. Променят го Първата световна, щото воюват с Германия и не им звучи добре.

    14:43 28.12.2025