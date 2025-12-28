Дъщерите на бившия принц Андрю се отрекоха от перверзния си баща

Дъщерите на бившия принц Андрю, принцеси Беатрис и Юджини, присъстваха на традиционната коледна служба в Сандрингам с останалата част от кралското семейство, пише New York Post.

Появявайки се на тържеството без скандалния си баща, Беатрис и Юджини демонстрираха солидарност с крал Чарлз III. Посещението им се разглежда като съзнателно дистанциране от баща им - ефективно отричане от Андрю Маунтбатън-Уиндзор, за да запазят връзката си с двора.

На службата на 25 декември присъстваха крал Чарлз III, кралица Камила, принц Уилям, съпругата му Кейт Мидълтън и децата им.

Братът на крал Чарлз III беше разкрит като перверзник с хиляди любовници. Той беше лишен от титлата си принц за изнасилване.

В края на октомври крал Чарлз III официално лиши по-малкия си брат Андрю от всички кралски титли и рангове поради връзките му с бизнесмена Джефри Епстийн.

Бившият принц беше изгонен и от резиденцията си, Роял Лодж.