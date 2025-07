Дженифър Лопес отбеляза 56-ия си рожден ден с бурно парти в Турция (СНИМКИ+ВИДЕО)

Дженифър Лопес отпразнува 56-ия си рожден ден с пищно парти в Турция, става ясно от видеа, публикувани в профила ѝ в Instagram в сряда. Поп звездата, родена на 24 юли 1969 г., бе изненадана с триетажна торта, украсена с фойерверки, докато група от сервитьорки вдигаха бутилки шампанско във въздуха.

Лопес беше облечена в сребриста рокля с открит гръб, а по време на празненството изпълни новия си сингъл „Birthday“. Певицата държеше напитка в едната си ръка и пя заедно със собствената си песен, създадена специално по повод рождения ѝ ден, танцувайки до тортата.

Приятели на изпълнителката ѝ честитиха рождения ден във видеа, които бяха споделени отново в нейната Instagram Story. Сред пожеланията се открояваха коментари като „Любов, бейби“ и „Разпъваме червения килим за най-работливата шефка... и изглежда като на 27. Честит рожден ден, Джей Ло.“

По-рано вечерта Лопес представи новото парче на живо на сцената по време на концерта си от турнето Up All Night: Live in 2025 в курорта Regnum The Crown в Анталия. В песента се чува: „Името на тортата, рожден ден е / Ще разклатя тази известна задница, рожден ден е / Хвърлям всички тези пари в лицата им, рожден ден е / Всеки ден е моят рожден ден.“

По случай празника Лопес представи и специално кафе в партньорство с кафенетата La La Land в Лос Анджелис. Напитката — „The J.Lo Latte (Birthday Cake Edition)“ — представлява лате с ванилия и еспресо или матча, гарнирано със специалната „облачна“ пяна на заведението и парченца блат от торта.

„Колко сладко!“, написа Лопес в Instagram. „@LaLaLandKindCafe създаде JLo Birthday Cake Latte специално за рождения ми ден.“ Певицата призова феновете си от 24 юли да посетят който и да е обект на веригата, за да опитат празничната напитка.

Лопес позира с чашата от специалното лате, заедно с торта и с основателя на La La Land, Франсоа Рейхани. Кафенетата също така ще раздадат 50 VIP билета за концерта на Лопес „Up All Night“ в The Colosseum at Caesars Palace тази зима.