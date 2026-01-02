Новини
55-годишна туркиня твърди, че Доналд Тръмп ѝ е баща

2 Януари, 2026

Туркинята е заела дело и иска да докаже бащинството в съда

55-годишна туркиня твърди, че Доналд Тръмп ѝ е баща - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

В Турция беше внесен необичаен съдебен иск, свързан с Доналд Тръмп, след като 55-годишната Некла Йозмен от Анкара заяви пред съда, че се опитва да установи дали американският президент е нейният биологичен баща. Информацията беше разпространена от турската информационна агенция DHA и впоследствие беше отразена и в други регионални медии.

По данни от съдебните документи Йозмен е подала иск за установяване на бащинство в Семейния съд в Анкара през септември. В официалните регистри като нейни родители са вписани Сати и Дурсун Йозмен, но жената твърди, че съществуват обстоятелства около раждането ѝ, които поставят под съмнение биологичния ѝ произход. Според нейната версия, жена на име София – американка, която по това време е била бременна и е родила в същата болница – е нейна биологична майка, а новороденото е било предадено на семейство Йозмен след предполагаемо мъртвородено дете.

В публични изявления Йозмен твърди, че осиновителката ѝ години по-късно е разпознала Доналд Тръмп по телевизионни репортажи и е посочила, че той е нейният баща. „Не знам доколко това е вярно. Искам да разбера истината“, заявява тя, като подчертава, че няма намерение да създава лични или политически проблеми на американския президент.

Жената настоява за възможност за контакт и доброволно извършване на ДНК тест, ако Тръмп се съгласи. По думите ѝ единствената ѝ цел е да получи яснота за произхода си. „Вярвам, че той е добър човек и няма да ме отхвърли, ако има възможност истината да бъде установена“, казва Йозмен.

До момента няма официална реакция от страна на Доналд Тръмп или неговите представители. Юристи, цитирани в турските медии, отбелязват, че подобни искове са изключително сложни, особено когато става дума за международен казус и публична фигура от такъв мащаб, а съдът първо трябва да прецени допустимостта на доказателствата и исканията.

Случаят остава в ранен етап на съдебно разглеждане и засега се развива единствено на ниво твърдения от страна на ищцата, без публично потвърдени факти или експертни заключения.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    8 1 Отговор
    Поредния опит за сензация

    17:56 02.01.2026

  • 2 тиквен избирач от маалата: а на мен пък

    8 1 Отговор
    Тиквата ми е баща
    черпил ме е с кебабчета

    Коментиран от #8

    17:57 02.01.2026

  • 3 Къде Са ?

    4 1 Отговор
    Къде Са ?

    Маанетата ?

    В Белия !

    Дом !

    18:00 02.01.2026

  • 4 странна съдба

    4 0 Отговор
    За ДНК на Тръмп може да се обърне към руското ФСБ , където тя да даде доброволна проба.
    При тейко Дончо няма шанс, нито при ЦРУ.

    18:07 02.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сила

    3 0 Отговор
    "Оранжевия век " ....."Шербет от кока - кола" .....

    18:09 02.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Българин

    0 0 Отговор
    Моментът е исторически. От днес Мексико се управлява от жена. Потомката на български евреи Клаудия Шейнбаум получава тежко наследство: в страната има над 100 000 безследно изчезнали, насилие, корупция, бедност.

    18:18 02.01.2026