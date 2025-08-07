Гол "палач" по чехли изскочи от храстите и развя изкуствен пенис пред туристки край старинен замък (СНИМКА)

Две туристки споделиха за странен инцидент, случил се в планините Трибеч в Словакия, пише noviny.sk.
Дамите отишли до руините на замъка Гимeш и се натъкнали на гол мъж в гората. „Той изтича от храстите, застана пред нас и ни попита дали сме сами“, разказала едната от тях.
Мъжът носел единствено черна маска на палач и бил по чехли. В ръцете си държал пръчка, на която бил прикрепен изкуствен пенис. „Уплашихме се, но мъжът внезапно се извини. Казал, че не иска да ни плаши и попита за посоката. Мислел си, че тъй като е понеделник, няма да срещне никого“, обяснява пътешественичката.
Туристките продължили, а ексхибиционистът ги последвал. Жените не се изненадали и попитали дали могат да го снимат.
„Не мисля, че някой би повярвал, че можем да срещнем нещо подобно в гората. Той ни позволи да го снимаме без никакви проблеми. Имахме късмет, че бяхме две. Не мога да си представя какво щях да направя, ако бях сама“, отбеляза жената.
Въпреки притеснението, мъжът не навредил на туристките и те не съобщиха за инцидента в полицията. „Той каза, че за него това е почивка и често ходи гол из гората“, добавиха те.
