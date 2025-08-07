Новини
Гол "палач" по чехли изскочи от храстите и развя изкуствен пенис пред туристки край старинен замък (СНИМКА)

7 Август, 2025 09:40 1 212 13

Мислел си, че тъй като е понеделник, няма да срещне никого, обяснява пътешественичката

Гол "палач" по чехли изскочи от храстите и развя изкуствен пенис пред туристки край старинен замък (СНИМКА) - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Две туристки споделиха за странен инцидент, случил се в планините Трибеч в Словакия, пише noviny.sk.

Дамите отишли до руините на замъка Гимeш и се натъкнали на гол мъж в гората. „Той изтича от храстите, застана пред нас и ни попита дали сме сами“, разказала едната от тях.

Мъжът носел единствено черна маска на палач и бил по чехли. В ръцете си държал пръчка, на която бил прикрепен изкуствен пенис. „Уплашихме се, но мъжът внезапно се извини. Казал, че не иска да ни плаши и попита за посоката. Мислел си, че тъй като е понеделник, няма да срещне никого“, обяснява пътешественичката.

Туристките продължили, а ексхибиционистът ги последвал. Жените не се изненадали и попитали дали могат да го снимат.

Гол
Снимка: Интернет

„Не мисля, че някой би повярвал, че можем да срещнем нещо подобно в гората. Той ни позволи да го снимаме без никакви проблеми. Имахме късмет, че бяхме две. Не мога да си представя какво щях да направя, ако бях сама“, отбеляза жената.

Въпреки притеснението, мъжът не навредил на туристките и те не съобщиха за инцидента в полицията. „Той каза, че за него това е почивка и често ходи гол из гората“, добавиха те.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Палач

    11 2 Отговор
    Да разкажат докрая! Когато видяха големият топор и коленичиха с молба да бъдат наказани. Много крещяха и пищяха, но доволно някак си...

    09:50 07.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 голям смях

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "писачката":

    писарката е зажедняла за нещо младо ама няма пари да си го позволи

    Коментиран от #13

    10:01 07.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сила

    7 0 Отговор
    По сандалите тип" влечки " съдя , че е от електората на Сокола и Джавдет Чакъров , те имаха подобно фото !!!

    10:09 07.08.2025

  • 8 Г€Н€РАЛ Д€$И

    3 0 Отговор
    ДАЙТЕ МИ ГО ТОЗИ НА МЕН, КАКА ДА ГО "ОПРАВИ"....!

    Коментиран от #9

    10:29 07.08.2025

  • 9 БАДЖО

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":

    ПЪРВАТА "дама" НАВЕДНЪЖ "ОПРАВЯ" ПО ДВАМА! :))
    ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК ЦЯЛОТО Н$О, ЗАЩОТО "мъжът" и € Л . Й Н О!

    Коментиран от #10

    10:32 07.08.2025

  • 10 ми т ко-$€ кр€та рка

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "БАДЖО":

    а$ $ъм И$ТИН$КАТА ПЪРВА "дама"!

    НИ€ $ ру м€н ОЩ€ във ВВСето $и Б . Р К А Х М € в Д . П € Т О, и $м€ ОТ нато-БКПето!

    Коментиран от #12

    10:36 07.08.2025

  • 11 Отпуската на депутатите

    1 0 Отговор
    Пеевски съвсем изтрещял и тръгнал по горите в чехословакия.

    10:36 07.08.2025

  • 12 мунчо К€Ша!

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "ми т ко-$€ кр€та рка":

    м и т €, ГОЛЯМ "Б О Т А Ш" Л А П Н И, ГОЛЯМА ТАЙНА Н€ КАЗВАЙ!

    10:38 07.08.2025

  • 13 Ко речи?

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "голям смях":

    Аз мога да се жертвам безплатно.

    10:58 07.08.2025