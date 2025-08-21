Новини
Кореец пожела имплант в пениса, но остана без "достойнство"

Кореец пожела имплант в пениса, но остана без "достойнство"

21 Август, 2025 13:43

Инцидентът е станал през 2020 г. в клиника в района на Гангнам

Кореец пожела имплант в пениса, но остана без "достойнство" - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Уролог от Южна Корея е бил глобен за случайно отрязване на пениса на пациент, съобщи Korea Joongan Daily.

Инцидентът е станал през 2020 г. в клиника в района на Гангнам, където 35-годишен пациент пожелал поставяне на изкуствен имплант. Това е била третата му операция от този вид, в резултат на която предварително поставеният имплант се е слял с кавернозните тела (основните структури, които се пълнят с кръв по време на ерекция).

По време на дисекцията (отделяне на тъкан) лекарят е разрязал хоризонтално органа. В резултат на това дясното и лявото кавернозни тела са били напълно (100%) отрязани, а гъбестото тяло, през което преминава уретрата, е било почти напълно отрязано. Лекарят лично транспортирал пострадалия до по-голяма болница за спешна помощ, но не е било възможно да се възстановят функциите на органа. Пациентът се нуждае от постоянно медицинско наблюдение.

През януари 2024 г. лекарят е осъден да изплати обезщетение в размер на 24,63 милиона вона, но той обжалвал. При постановяване на нова присъда е взето предвид, че лекарят лично е завел пациента в специализирана клиника и е покрил частично разходите за лечение. Той все пак ще трябва да плати глоба, но размерът ѝ е намален на седем милиона вона.

„Пациентът не е бил предупреден за рисковете от еректилна дисфункция и проблеми с уринирането“, заяви съдът. „Ако е знаел за възможните усложнения, вероятно е щял да откаже операцията. Пострадалият изпитва тежки физически и психологически последици, включително загуба на сексуална функция".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мъж

    9 0 Отговор
    Знаете ли колко малко от жените искат единствено голям Хор?! Само 1% ! Търсете другите 99% жени ! Не си заслужава да се осакатяване заради 1 % ! Аз познавам само една която казваше че ако на някой не му е дебел поне 4 см. после не му казва - Добър ден !

    13:50 21.08.2025

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    12 0 Отговор
    Този празноглавец сега като е загубил тази сексуална функция, вече ще си използва само анУса...

    Коментиран от #6

    13:52 21.08.2025

  • 3 Тома

    5 1 Отговор
    Не се е сетил да използва дръжката на джезвето вместо имплантант.Сега всичко щеше да е наред.

    13:53 21.08.2025

  • 4 Стенли

    2 0 Отговор
    Можем само да кажем ха ха ха лош късмет 😁

    13:55 21.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 вече ще си използва само анса..

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    пробвал си се минал си по тоя път
    та знаеш

    14:03 21.08.2025

  • 7 прокопи

    1 0 Отговор
    Името на района, от където е индивида - Гангнам, го свързвам с нещо и не мога да се сетя с какво...

    Коментиран от #9

    14:04 21.08.2025

  • 8 Не е чак такава загуба

    3 0 Отговор
    Корейците не се славят с големи достойнства

    14:12 21.08.2025

  • 9 Оная малоумна песен

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "прокопи":

    Гангам стайл

    14:12 21.08.2025