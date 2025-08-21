Кореец пожела имплант в пениса, но остана без "достойнство"

Уролог от Южна Корея е бил глобен за случайно отрязване на пениса на пациент, съобщи Korea Joongan Daily.

Инцидентът е станал през 2020 г. в клиника в района на Гангнам, където 35-годишен пациент пожелал поставяне на изкуствен имплант. Това е била третата му операция от този вид, в резултат на която предварително поставеният имплант се е слял с кавернозните тела (основните структури, които се пълнят с кръв по време на ерекция).

По време на дисекцията (отделяне на тъкан) лекарят е разрязал хоризонтално органа. В резултат на това дясното и лявото кавернозни тела са били напълно (100%) отрязани, а гъбестото тяло, през което преминава уретрата, е било почти напълно отрязано. Лекарят лично транспортирал пострадалия до по-голяма болница за спешна помощ, но не е било възможно да се възстановят функциите на органа. Пациентът се нуждае от постоянно медицинско наблюдение.

През януари 2024 г. лекарят е осъден да изплати обезщетение в размер на 24,63 милиона вона, но той обжалвал. При постановяване на нова присъда е взето предвид, че лекарят лично е завел пациента в специализирана клиника и е покрил частично разходите за лечение. Той все пак ще трябва да плати глоба, но размерът ѝ е намален на седем милиона вона.

„Пациентът не е бил предупреден за рисковете от еректилна дисфункция и проблеми с уринирането“, заяви съдът. „Ако е знаел за възможните усложнения, вероятно е щял да откаже операцията. Пострадалият изпитва тежки физически и психологически последици, включително загуба на сексуална функция".