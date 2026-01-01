Новини
МВнР: България затвърждава мястото си в сърцето на ЕС с въвеждането на еврото

1 Януари, 2026

Българската писменост вече е видима всеки ден в портфейлите на над 300 милиона европейци, допълват от ведомството

С въвеждането на еврото България затвърждава мястото си в сърцето на Европейския съюз (ЕС), улеснява пътуванията, бизнеса и инвестициите и допринася за стабилността и доверието в общата европейска икономика. Това написаха от Министерството на външните работи (МВнР) във Facebook. От днес България е 21-вият член на еврозоната.

По настояване на България кирилицата е част от европейската валута – върху евробанкнотите думата „ЕВРО“ е изписана и на кирилица, редом с латиницата и гръцката азбука. Така българската писменост, една от трите официални азбуки в ЕС, е видима всеки ден в портфейлите на над 300 милиона европейци. Еврото вече носи и българския знак – кирилицата. Европа говори, пише и плаща на български, заявяват от МВнР.

От 1 януари 2026 г. България прави още една решителна крачка в европейската си интеграция – въвеждаме еврото като национална валута. Това не е само икономическа и финансова промяна, а силен символен момент, отбелязват от външното ни министерство.

Приемането на еврото става точно 19 години след присъединяването на страната ни към Европейския съюз. По този повод в първите минути на 2026 г. върху фасадата на Българската народна банка беше проектиран 3D мапинг, посветен на единната валута.


  • 1 Браво

    7 21 Отговор
    Откак се освободихме от руските комунистически окови тръгнахме напред и нагоре. Благодаря ти Боже

    Коментиран от #6

    12:03 01.01.2026

  • 2 -0-0-0-0-

    18 3 Отговор
    2026 година влизате в еврозона
    2028 - официално ще обявите фалит
    2029 - ви вкарваме във война с русия
    2030 -ще изчезнете от картата на европа

    12:03 01.01.2026

  • 3 А с руските шпиони

    2 14 Отговор
    какво правим?

    Коментиран от #8, #29, #42

    12:03 01.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    13 2 Отговор
    България винаги е била в центъра на Европа.Вижте картата неграмотници.

    Коментиран от #14, #16, #31

    12:03 01.01.2026

  • 5 Ненормалници

    14 0 Отговор
    Жалки лицемери

    12:03 01.01.2026

  • 6 Свети Петър

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    Напред към гробищата

    12:04 01.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Последния Софиянец

    14 0 Отговор

    До коментар #3 от "А с руските шпиони":

    Тагарев, Росен Плевнелиев и Соломон Паси отиват в Белене.

    12:05 01.01.2026

  • 9 Българска поговорка

    5 0 Отговор
    “Еврейче взех, християнче ти го давам”

    12:05 01.01.2026

  • 10 таксиджия 🚖

    7 1 Отговор
    Защо в чейнд бюрата като Тавекс няма декларация за произход на парите? Защо НАП не проверява обстойно такива декларации?

    Така ли ще е занапред - 70% в сивия сектор, перат парите 💰 в златни кюлчета и след година обратно в еуро, даже на печалба!

    А 30% плащаме данъци и от нашите заплати взимат, за да купят бмв-та на ченгетата и за окраина!

    12:06 01.01.2026

  • 11 1488

    11 1 Отговор
    банките масово поздравяват българите за членството в клуба на богатите с "такса еврозона" от 50 стотинки до 50 лева, според наличността по сметката

    12:06 01.01.2026

  • 12 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    ДА ВИ Е. ВА И АДАМ У НОВАТА ГОДИНА!

    12:06 01.01.2026

  • 13 Вашето мнение

    14 0 Отговор
    Когато Бългапия е в европа, представители на алеманите, франките, саксонците и бритите са живели в землянки с нужник в единия ъгъл. Овчия възторг от приемането на еврото от няколко хиляди еничара скоро ще премине.

    Коментиран от #19, #25

    12:07 01.01.2026

  • 14 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Сложи си очилата и виж къде се намира Балканска България . Или и ти така, живееш в Малко Търново а се пишеш софиянец

    Коментиран от #20

    12:08 01.01.2026

  • 15 Каква хубава?

    5 0 Отговор
    Каква хубава сграда! Кога и от кого ли е построена?

    Коментиран от #26

    12:08 01.01.2026

  • 16 ПРЕПОДОБНА ГЕРТРУДА

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    МИ ЧИ
    ГЛЕДАМ АЗ ТУКА НА НЕГО
    ЕДНА КАРТА ОТ ИЛЯДО ОСЕМСТОТИН ГОДИНА
    И НУКАДЕ НЕ ВИЖДАМ КЪДЕ СЪМ

    12:09 01.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Данко Харсъзина

    1 13 Отговор
    Поклон до земята към Бойко Борисов, Теменужка Петкова и стотици образовани и достойни българи, които неуморно работиха България да влезе в сърцето на Европа. Поклон?

    Коментиран от #24

    12:11 01.01.2026

  • 19 Монсегюр

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "Вашето мнение":

    Във Франция се дивели на каменните замъци строени от българските богомили.А франките живеели в землянки и дървени къщи.

    12:12 01.01.2026

  • 20 Последния Софиянец

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    България е в центъра на Европа на картата.

    Коментиран от #33

    12:13 01.01.2026

  • 21 Явно

    4 0 Отговор
    това със "сърцето" е единствената опорка и всички са задействани като папагали да я повтарят

    12:16 01.01.2026

  • 22 Първа

    6 0 Отговор
    по корупция ! Не пуска позорното първенство !

    12:20 01.01.2026

  • 23 Георги Победоносец

    5 2 Отговор
    България ще прониже в сърцето еврозоната..

    12:20 01.01.2026

  • 24 село Припково

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Данко Харсъзина":

    Само с поклон няма да мине! Ще трябва още нещо!

    12:21 01.01.2026

  • 25 Вашето мнение

    8 2 Отговор

    До коментар #13 от "Вашето мнение":

    България е завладяна от османлиите благодарение на това, че техният поход на запад е бил финансиран от Ватикана. Католиците не са могли да простят на Калоян, който разбива кръстоносците тръгнали на поход да грабят. Днешните отроци на фашагите от цяла европа, в това число и България също не могат да простят на Русия, че разгроми хитлер.

    12:22 01.01.2026

  • 26 А децата

    9 0 Отговор

    До коментар #15 от "Каква хубава?":

    без ясли , детски градини и детска болница в София !

    Коментиран от #34

    12:22 01.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Правете

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "А с руските шпиони":

    Им саксофони!

    12:25 01.01.2026

  • 30 Мишел

    7 1 Отговор
    ЕС е хилава имитация на САЩ, а Евро - на долара. И това ще проличи бързо.

    12:27 01.01.2026

  • 31 Ей келеш

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    я се дръж прилично, да не ти......

    12:28 01.01.2026

  • 32 Данко Харсъзина

    1 5 Отговор
    Да си пожелаем след още 19 години, петата колона на Москва, да е изчезнала от територията на България.

    Коментиран от #36

    12:28 01.01.2026

  • 33 .....

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Последния Софиянец":

    А весе-то на Централна /"заведението" ти/, е центъра на България, която е в центъра на Европа.....

    12:29 01.01.2026

  • 34 4ти еврорайх нареди

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "А децата":

    На тях нищо не им трябва те неразбират.Всичко ще отива за Зеленски.

    12:29 01.01.2026

  • 35 Каспар

    0 5 Отговор
    Има ли копейки или вече станаха атлантици?

    12:34 01.01.2026

  • 36 село Припково

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Данко Харсъзина":

    Ти от Хърлец ли пишеш? Или от Лом?

    12:36 01.01.2026

  • 37 Жеро

    2 0 Отговор
    С Дани Мите в главите право в сърцето на Европа! Родни празноглавци с хвалебствия по тъмно! Простичко е липсва и Барни Ръбъл!

    12:40 01.01.2026

  • 38 Бацилус Булгарикус

    4 0 Отговор
    Да, ние сме в сърцето на ЕС, но като инфаркт! Започва Началото на Краят!

    12:45 01.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Хаха

    2 0 Отговор
    Целувача Георг , каро толкова сме щастливи от еврото, защо забранихте референдума? Целувачо за каква демокрация говориш , за какви европейски ценности мучиш? Ще бъдем обрани и пак ще върнем лева, но на какъв курс?
    Слугите Георг похапват това, която остава от трапезата ба шефа!

    12:47 01.01.2026

  • 41 Ей,кво нещо...

    4 0 Отговор
    Гордеят се с това,че на евро банкнотите пише "евро" на кирилица, но това,че България е най-бедната държава в Европа и повечето от българите са бедни или работещи бедни, на никой не му пука.Борят се за едната фалшива статистика.

    12:47 01.01.2026

  • 42 Шпионин

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "А с руските шпиони":

    Ей момчето от с. Крушари, не така с тейко ти едно време бяхме другари - съпартийци.

    12:47 01.01.2026

  • 43 Деций

    2 0 Отговор
    Високопарни думи без покритие.Явно Сърцето на този ВРЕДЕН ,за страната Съюз на принудителна основа се намира някъде близо до задните части.

    12:47 01.01.2026

