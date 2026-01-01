МВнР: България затвърждава мястото си в сърцето на ЕС с въвеждането на еврото

С въвеждането на еврото България затвърждава мястото си в сърцето на Европейския съюз (ЕС), улеснява пътуванията, бизнеса и инвестициите и допринася за стабилността и доверието в общата европейска икономика. Това написаха от Министерството на външните работи (МВнР) във Facebook. От днес България е 21-вият член на еврозоната.
По настояване на България кирилицата е част от европейската валута – върху евробанкнотите думата „ЕВРО“ е изписана и на кирилица, редом с латиницата и гръцката азбука. Така българската писменост, една от трите официални азбуки в ЕС, е видима всеки ден в портфейлите на над 300 милиона европейци. Еврото вече носи и българския знак – кирилицата. Европа говори, пише и плаща на български, заявяват от МВнР.
От 1 януари 2026 г. България прави още една решителна крачка в европейската си интеграция – въвеждаме еврото като национална валута. Това не е само икономическа и финансова промяна, а силен символен момент, отбелязват от външното ни министерство.
Приемането на еврото става точно 19 години след присъединяването на страната ни към Европейския съюз. По този повод в първите минути на 2026 г. върху фасадата на Българската народна банка беше проектиран 3D мапинг, посветен на единната валута.
1 Браво
Коментиран от #6
12:03 01.01.2026
2 -0-0-0-0-
2028 - официално ще обявите фалит
2029 - ви вкарваме във война с русия
2030 -ще изчезнете от картата на европа
12:03 01.01.2026
3 А с руските шпиони
Коментиран от #8, #29, #42
12:03 01.01.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #14, #16, #31
12:03 01.01.2026
5 Ненормалници
12:03 01.01.2026
6 Свети Петър
До коментар #1 от "Браво":Напред към гробищата
12:04 01.01.2026
8 Последния Софиянец
До коментар #3 от "А с руските шпиони":Тагарев, Росен Плевнелиев и Соломон Паси отиват в Белене.
12:05 01.01.2026
9 Българска поговорка
12:05 01.01.2026
10 таксиджия 🚖
Така ли ще е занапред - 70% в сивия сектор, перат парите 💰 в златни кюлчета и след година обратно в еуро, даже на печалба!
А 30% плащаме данъци и от нашите заплати взимат, за да купят бмв-та на ченгетата и за окраина!
12:06 01.01.2026
11 1488
12:06 01.01.2026
12 Боруна Лом
12:06 01.01.2026
13 Вашето мнение
Коментиран от #19, #25
12:07 01.01.2026
14 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Сложи си очилата и виж къде се намира Балканска България . Или и ти така, живееш в Малко Търново а се пишеш софиянец
Коментиран от #20
12:08 01.01.2026
15 Каква хубава?
Коментиран от #26
12:08 01.01.2026
16 ПРЕПОДОБНА ГЕРТРУДА
До коментар #4 от "Последния Софиянец":МИ ЧИ
ГЛЕДАМ АЗ ТУКА НА НЕГО
ЕДНА КАРТА ОТ ИЛЯДО ОСЕМСТОТИН ГОДИНА
И НУКАДЕ НЕ ВИЖДАМ КЪДЕ СЪМ
12:09 01.01.2026
18 Данко Харсъзина
Коментиран от #24
12:11 01.01.2026
19 Монсегюр
До коментар #13 от "Вашето мнение":Във Франция се дивели на каменните замъци строени от българските богомили.А франките живеели в землянки и дървени къщи.
12:12 01.01.2026
20 Последния Софиянец
До коментар #14 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":България е в центъра на Европа на картата.
Коментиран от #33
12:13 01.01.2026
21 Явно
12:16 01.01.2026
22 Първа
12:20 01.01.2026
23 Георги Победоносец
12:20 01.01.2026
24 село Припково
До коментар #18 от "Данко Харсъзина":Само с поклон няма да мине! Ще трябва още нещо!
12:21 01.01.2026
25 Вашето мнение
До коментар #13 от "Вашето мнение":България е завладяна от османлиите благодарение на това, че техният поход на запад е бил финансиран от Ватикана. Католиците не са могли да простят на Калоян, който разбива кръстоносците тръгнали на поход да грабят. Днешните отроци на фашагите от цяла европа, в това число и България също не могат да простят на Русия, че разгроми хитлер.
12:22 01.01.2026
26 А децата
До коментар #15 от "Каква хубава?":без ясли , детски градини и детска болница в София !
Коментиран от #34
12:22 01.01.2026
29 Правете
До коментар #3 от "А с руските шпиони":Им саксофони!
12:25 01.01.2026
30 Мишел
12:27 01.01.2026
31 Ей келеш
До коментар #4 от "Последния Софиянец":я се дръж прилично, да не ти......
12:28 01.01.2026
32 Данко Харсъзина
Коментиран от #36
12:28 01.01.2026
33 .....
До коментар #20 от "Последния Софиянец":А весе-то на Централна /"заведението" ти/, е центъра на България, която е в центъра на Европа.....
12:29 01.01.2026
34 4ти еврорайх нареди
До коментар #26 от "А децата":На тях нищо не им трябва те неразбират.Всичко ще отива за Зеленски.
12:29 01.01.2026
35 Каспар
12:34 01.01.2026
36 село Припково
До коментар #32 от "Данко Харсъзина":Ти от Хърлец ли пишеш? Или от Лом?
12:36 01.01.2026
37 Жеро
12:40 01.01.2026
38 Бацилус Булгарикус
12:45 01.01.2026
40 Хаха
Слугите Георг похапват това, която остава от трапезата ба шефа!
12:47 01.01.2026
41 Ей,кво нещо...
12:47 01.01.2026
42 Шпионин
До коментар #3 от "А с руските шпиони":Ей момчето от с. Крушари, не така с тейко ти едно време бяхме другари - съпартийци.
12:47 01.01.2026
43 Деций
12:47 01.01.2026