Индийски монах премести микробус с пениса си, за да докаже своята святост (СНИМКА)

Индийски монах садху решил да докаже своята святост, като преместил микробус с пениса си, съобщи изданието Metro.
Монахът направил това по време на масовото поклонение Маха Кумбха Мела в град Аллахабад. Хиляди поклонници от цялата страна идват на него и се срещат на мястото, където се сливат три свещени реки Ганг, Ямуна и Сарасвати.
В индуизма садху са монаси, отрекли се от света и земните удоволствия. Хората много ги уважават и се страхуват от техните проклятия. Смята се, че със своите духовни практики садху коригират както своята карма, така и кармата на всички хора. Няма общи духовни практики за садху: някои отиват да живеят в пещери, други седят в една поза с години, трети употребяват канабис и по този начин разбират природата на космоса и Бога.
За садху развитието на физическа и духовна сила е опит да се измъкнат от колелото на Самсара.
па за рекордно ниските цени и еврото на мърсула не зная
Коментиран от #12
10 амет чобанина с голямата гега
До коментар #1 от "Браво":ти ако знаеш валью-глухото как прави че кии по цял ден и как е само закоравял? цял кораб може да премести
12 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #9 от "Пич":моля моля, на жените им трябва коминочистач да им чиисти комините, , мъжете не са коминочистачи
караме си я ръчно и ни е кеф
13 ГРАД КОЗЛОДУЙ
15 Механик
Нямам думи, просто.
