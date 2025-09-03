Новини
Индийски монах премести микробус с пениса си, за да докаже своята святост (СНИМКА)

3 Септември, 2025 20:17 799 18

За садху развитието на физическа и духовна сила е опит да се измъкнат от колелото на Самсара

Индийски монах премести микробус с пениса си, за да докаже своята святост (СНИМКА) - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Индийски монах садху решил да докаже своята святост, като преместил микробус с пениса си, съобщи изданието Metro.

Монахът направил това по време на масовото поклонение Маха Кумбха Мела в град Аллахабад. Хиляди поклонници от цялата страна идват на него и се срещат на мястото, където се сливат три свещени реки Ганг, Ямуна и Сарасвати.

Снимка: Shutterstock

В индуизма садху са монаси, отрекли се от света и земните удоволствия. Хората много ги уважават и се страхуват от техните проклятия. Смята се, че със своите духовни практики садху коригират както своята карма, така и кармата на всички хора. Няма общи духовни практики за садху: някои отиват да живеят в пещери, други седят в една поза с години, трети употребяват канабис и по този начин разбират природата на космоса и Бога.

За садху развитието на физическа и духовна сила е опит да се измъкнат от колелото на Самсара.


